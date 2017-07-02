«Зенит» показал, как прошла первая тренировка Паредеса

Если бы еще Маноласа взяли то было бы конечно мощно, другое дело они то в лч не играют..
а так при всем уважении к зениту и всей рпл, ему 23 года и он такой талант, мог бы где нб в европе поиграть в топах. В том же Ливерпуле Клоппа мне кажется мог бы отжигать, тем более играет в стиле Видаля прям ухх.
Вот игроки типа Жулиано которым не 23 уже но и не 30, вроде как на пике но при этом в европе не блестали,а тут в рпл заиграли, это вот интересно и прям гордо за лигу) а тут чисто $... имхо.
Новичок «Зенита» Леандро Паредес прибыл в расположение петербургской команды на сбор в Австрии. Аргентинец сегодня провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых.
Напомним, что 23-летний полузащитник перешел из «Ромы» в «Зенит» за 23 миллиона евро. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до 2021 года.