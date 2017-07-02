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    «Зенит» показал, как прошла первая тренировка Паредеса

    Новичок «Зенита» Леандро Паредес прибыл в расположение петербургской команды на сбор в Австрии. Аргентинец сегодня провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых.

    Напомним, что 23-летний полузащитник перешел из «Ромы» в «Зенит» за 23 миллиона евро. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до 2021 года.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.07.2017 20:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +122

      serginho8 3 июля 2017, 03:09

      Если бы еще Маноласа взяли то было бы конечно мощно, другое дело они то в лч не играют..
      а так при всем уважении к зениту и всей рпл, ему 23 года и он такой талант, мог бы где нб в европе поиграть в топах. В том же Ливерпуле Клоппа мне кажется мог бы отжигать, тем более играет в стиле Видаля прям ухх.
      Вот игроки типа Жулиано которым не 23 уже но и не 30, вроде как на пике но при этом в европе не блестали,а тут в рпл заиграли, это вот интересно и прям гордо за лигу) а тут чисто $... имхо.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 3 июля 2017, 00:33

      Очень нравиться и обнадёживает ,что большая часть упражнений нацелена на скоростной футбол.Сугубо моё личное мнение,что наши команды плохо выступают в Европе потому ,что наши команды играют медленно ,делая ставку на позиционную игру в отличии от Европейских лиг.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 2 июля 2017, 21:07

      Не забудьте написать когда он в туалет сходит.

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 2 июля 2017, 20:57

      Манчини, Передес, Павон... Ну что ж, поглядим. Хочется увидеть интересный Зенит в наступающем сезоне

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