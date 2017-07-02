«Зенит» показал, как прошла первая тренировка Паредеса

Новичок «Зенита» Леандро Паредес прибыл в расположение петербургской команды на сбор в Австрии. Аргентинец сегодня провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых.

Напомним, что 23-летний полузащитник перешел из «Ромы» в «Зенит» за 23 миллиона евро. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до 2021 года.