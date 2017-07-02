«Вест Бромвич» готов заплатить 12 миллионов за Иборру

Севилья четвертая, а не седьмая !!
Нападающий «Севильи» Висенте Иборра может стать игроком «Вест Бромвич Альбион». Об этом сообщил журналист спортивного отдела Yahoo Эндри Гаффни. Согласно источнику, английский клуб заплатит за испанца 12 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне 31-летний форвард забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 44-х встречах. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро. «Севилья» завершила выступление в Примере-2016/17 на седьмой строчке в турнирной таблице.