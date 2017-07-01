Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сауль заключил с «Атлетико» новый девятилетний контракт

    Полузащитник испанского «Атлетико» Сауль подписал с клубом новый контракт. Теперь его соглашение действует до 2026 года.

    22-летний футболист пребывает в стане «матрасников» с 2010 года, за это время он провел в полосатой майке 63 матча и забил восемь мячей. В прошлом сезоне Примеры хавбек принял участие в 33 встречах и дважды забил гол.

    Трансферная стоимость футболиста на данный момент составляет 40 миллионов евро.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2017 14:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 июля 2017, 15:03

      Когда Сауль только появился в Атлетико мне он не очень нравился , но за последние пару лет он стал игроком ,который забивает красивые и важные мячи это вообще большая редкость когда и то ,и другое совпадает , такие игроки всегда очень ценятся прежде всего за важные мячи конечно, например на прошедшим молодежном ЧЕ Сауль в полуфинале практически в одиночку "приговорил" Италию сделав хет трик в равном матче, так что молодцы "индейцы"- заботятся о будущем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 1 июля 2017, 14:47

      А я предполагал, что эта хоккейная фишка дойдёт и до футбольного менеджмента когда-нибудь...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11