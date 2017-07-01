Сауль заключил с «Атлетико» новый девятилетний контракт

Полузащитник испанского «Атлетико» Сауль подписал с клубом новый контракт. Теперь его соглашение действует до 2026 года.

22-летний футболист пребывает в стане «матрасников» с 2010 года, за это время он провел в полосатой майке 63 матча и забил восемь мячей. В прошлом сезоне Примеры хавбек принял участие в 33 встречах и дважды забил гол.

Трансферная стоимость футболиста на данный момент составляет 40 миллионов евро.