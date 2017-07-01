Сауль заключил с «Атлетико» новый девятилетний контракт

Когда Сауль только появился в Атлетико мне он не очень нравился , но за последние пару лет он стал игроком ,который забивает красивые и важные мячи это вообще большая редкость когда и то ,и другое совпадает , такие игроки всегда очень ценятся прежде всего за важные мячи конечно, например на прошедшим молодежном ЧЕ Сауль в полуфинале практически в одиночку "приговорил" Италию сделав хет трик в равном матче, так что молодцы "индейцы"- заботятся о будущем.
Полузащитник испанского «Атлетико» Сауль подписал с клубом новый контракт. Теперь его соглашение действует до 2026 года.
22-летний футболист пребывает в стане «матрасников» с 2010 года, за это время он провел в полосатой майке 63 матча и забил восемь мячей. В прошлом сезоне Примеры хавбек принял участие в 33 встречах и дважды забил гол.
Трансферная стоимость футболиста на данный момент составляет 40 миллионов евро.
@saulniguez amplía su contrato hasta 2026— Atlético de Madrid (@Atleti) 1 июля 2017 г.
¡Enhorabuena!
➡️ https://t.co/DZXMRscVv2#Saúl2026 #AúpaAtleti pic.twitter.com/xEl9T5UzWN