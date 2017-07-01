Нападающий «Барселоны» Месси женился

Лидер «Барселоны» Лионель Месси женился на Антонелле Роккуццо. У пары уже есть два сына – четырехлетний Тьяго и годовалый Матео. Бракосочетание прошло в аргентинском городе Росарио. На церемонии присутствовало около 250 гостей, в том числе и несколько одноклубников игрока.

Отмечается, что Месси призвал не делать подарков, а вместо этого перечислить денежные средства в свой благотворительный фонд помощи детям.