Нападающий «Барселоны» Месси женился

Правильно - а то купят на али какую-нибудь хрень за 17 долларов.. а так - все видно - кто сколько перевел)
Лидер «Барселоны» Лионель Месси женился на Антонелле Роккуццо. У пары уже есть два сына – четырехлетний Тьяго и годовалый Матео. Бракосочетание прошло в аргентинском городе Росарио. На церемонии присутствовало около 250 гостей, в том числе и несколько одноклубников игрока.
Отмечается, что Месси призвал не делать подарков, а вместо этого перечислить денежные средства в свой благотворительный фонд помощи детям.