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    Нападающий «Барселоны» Месси женился

    Лидер «Барселоны» Лионель Месси женился на Антонелле Роккуццо. У пары уже есть два сына – четырехлетний Тьяго и годовалый Матео. Бракосочетание прошло в аргентинском городе Росарио. На церемонии присутствовало около 250 гостей, в том числе и несколько одноклубников игрока.

    Отмечается, что Месси призвал не делать подарков, а вместо этого перечислить денежные средства в свой благотворительный фонд помощи детям.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 09:02
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    Комментарии21
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      Рейтинг: -186

      Protosser 2 июля 2017, 10:10

      Правильно - а то купят на али какую-нибудь хрень за 17 долларов.. а так - все видно - кто сколько перевел)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 июля 2017, 00:32

      А мне скоро предстоит...))

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > ЖОРРО 2 июля 2017, 10:11

      Жениться на Антонелле?)

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Protosser 2 июля 2017, 18:28

      Неееет,жениться на своей возлюбленной Светлане)))

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 1 июля 2017, 16:16

      Походу Антонелла пригрозила подать на алименты, недолго пораскинув мозгами Месси решил, что дешевле будет все же женится))) Шутка! Как говорится совет да любовь!

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 июля 2017, 15:45

      В 30 лет жениться...

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 июля 2017, 14:37

      Молодец

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 1 июля 2017, 14:03

      Мужчина!!!Мракобес сурогатный учись!!!

      -1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 1 июля 2017, 12:35

      Спасибо, что внесли уточнение в заголовке. Иначе я бы не знал, где играет Месси.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 1 июля 2017, 12:14

      Ага, поздравляйте, узаконил право на алименты. )))

      0
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 1 июля 2017, 11:30

      Ребята, меньше пафоса, ваши поздравления и пожелания ему как рыбке зонтик)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 11:15

      Ну всё.... Попёрло второе дыхание!... Ещё бы налоговики отстали.... Успехов на всех фронтах!!!...

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