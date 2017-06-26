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    «Тоттенхэм» не отпустит Кейна в «Манчестер Юнайтед» менее чем за 228 миллионов

    Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил, что цена на форварда Гарри Кейна оставляет 228 миллионов евро. «Шпоры» не намерены вступать в переговоры с потенциальными покупателями, которые предложат меньшую сумму.

    Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 23-летнего игрока 114 миллионов.

    В прошлом сезоне Кейн провел 38 поединков, записав в свой актив 35 мячей и семь голевых передач. Его действующий контракт рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Independent.co.uk

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    26.06.2017 14:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 28 июня 2017, 19:01

      228 лямов евриков?!!! Хотят бабки на новый стадик отбить таким образом?..

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 27 июня 2017, 09:37

      Хорошая сумма... интересно, те, кто придумал это, как то связаны с аналогичной статьей УК РФ???

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 17:33

      Игрочина, конечно, феерил в прошедшем сезоне... И голов прилично настучал.... Но цифры... И ведь клубы с игроками ТАКОГО ценового диапазона попадутся нашим по пути к Еурокубкам...

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      Рейтинг: +30

      greedytoski 26 июня 2017, 17:03

      шпоры, вы свои шансы стать чемпионами просрали два года подряд так что расслабтесь и начинайте продавать пока еще есть спрос.

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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 26 июня 2017, 16:41

      РФПЛ меньше стоит))

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июня 2017, 15:42

      Во первых не Гарри,а Харри хочу подметить, а во вторых я думаю для шпор это ключевой игрок и даже вряд ли и за такие деньги продадут.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Den Bull 26 июня 2017, 17:35

      Но и передерживать то же нет смысла... АПЛ это прежде всего бизнес проект... Думаю, за какую-нибудь баснословную сумму с кем-нибудь докалякаются...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 июня 2017, 15:33

      Да никто его не собирается продавать ! Что обсуждать !

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 26 июня 2017, 14:50

      228 это только зенит столько заплатить может

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 июня 2017, 14:28

      228 миллионов? ))) Ну, это заградителная цена, столько за него никто никогда не отдаст.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > AGE_13 27 июня 2017, 09:06

      Что не дадут 228? Уверен. Вот если он ещё такой сезон отыграет, начнут драться аз него. Но не в этом году. Да и потом тоже - если не произойдет очередного скачка цен, больше 200 за него платить - только если деньги лишние... а это Китай... а он туда в ближайшие годы не поедет... если карьерой дорожит, конечно.

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