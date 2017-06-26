«Тоттенхэм» не отпустит Кейна в «Манчестер Юнайтед» менее чем за 228 миллионов

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил, что цена на форварда Гарри Кейна оставляет 228 миллионов евро. «Шпоры» не намерены вступать в переговоры с потенциальными покупателями, которые предложат меньшую сумму.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 23-летнего игрока 114 миллионов.

В прошлом сезоне Кейн провел 38 поединков, записав в свой актив 35 мячей и семь голевых передач. Его действующий контракт рассчитан до июня 2022 года.