Источник: Паредес сегодня станет игроком «Зенита» и подпишет контракт с зарплатой 3 миллиона

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес в ближайшее время станет игроком «Зенита». По информации Il Tempo, сегодня представитель футболиста прилетит в Италию, где завершит сделку.

Сообщается, что зарплата 22-летнего аргентинца составит 3 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Паредес провел за «Рому» в Серии А 27 матчей, в которых забил три гола.