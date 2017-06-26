Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Паредес сегодня станет игроком «Зенита» и подпишет контракт с зарплатой 3 миллиона

    Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес в ближайшее время станет игроком «Зенита». По информации Il Tempo, сегодня представитель футболиста прилетит в Италию, где завершит сделку.

    Сообщается, что зарплата 22-летнего аргентинца составит 3 миллиона евро в год.

    В прошедшем сезоне Паредес провел за «Рому» в Серии А 27 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2017 10:45
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 14:45

      Всегда настораживает связка "заработная плата..." Почему-то чаще это похоже на денежное содержание.... Игрок содержится, но не отрабатывает.... Будем надеяться, что это дарование придаст чемпу яркости и самобытности!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 26 июня 2017, 13:43

      Зенит с итальянским акцентом)Любопытно,что получится.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Red narva 26 июня 2017, 14:46

      Чем больше разноязыковых игроков, тем больше переводчиков... И тренировки превратятся в ВАВИЛОН....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 26 июня 2017, 11:20

      Круто усиливается Зенит. Молодцы! Так и должно быть в клубе, который ставит перед собой высокие цели.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > oyabun 26 июня 2017, 12:06

      а какие клубы таких целей не ставят другое дело у них нет народного достояния

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun > карасевщина 26 июня 2017, 12:43

      В том то и дело что некоторые клубы только бла-бла умеют про усиление состава, а на деле.. С горечью приходится констатировать сей прискорбный факт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > oyabun 26 июня 2017, 13:59

      Да Зеня молодец , а вот Спартак что-то не радует нас трансферами :( Очень грустно , если честно!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun > SPARTAK M222222222 26 июня 2017, 14:25

      Вот и я о том же. Федун на всю страну обещал усиление, но судя по отсутствию реальных дел, складывается такое ощущение, что он свою задачу выполнил в прошедшем сезоне и дальше собирается просто почивать на лаврах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 11:02

      Неплохой паренек

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 26 июня 2017, 14:48

      Согласен... А как игрок?...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11