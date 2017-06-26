Источник: Паредес сегодня станет игроком «Зенита» и подпишет контракт с зарплатой 3 миллиона

Всегда настораживает связка "заработная плата..." Почему-то чаще это похоже на денежное содержание.... Игрок содержится, но не отрабатывает.... Будем надеяться, что это дарование придаст чемпу яркости и самобытности!!!...
Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес в ближайшее время станет игроком «Зенита». По информации Il Tempo, сегодня представитель футболиста прилетит в Италию, где завершит сделку.
Сообщается, что зарплата 22-летнего аргентинца составит 3 миллиона евро в год.
В прошедшем сезоне Паредес провел за «Рому» в Серии А 27 матчей, в которых забил три гола.