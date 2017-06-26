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    «Реал» продлит контракт с Рамосом

    Защитник «Реала» Серхио Рамос продолжит выступать за мадридский клуб. По информации источника, 31-летний испанец подпишет с клубом новый контракт, который будет рассчитан до лета 2021 года.

    Текущее соглашение истекает на год раньше. В стан сливочных футболист перешел в 2005 году.

    В прошедшем сезоне Рамос провел за «Реал» в Примере 28 матчей, в которых забил семь голов.

    Источник: Marca

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    26.06.2017 09:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 18:44

      Возраст, срок контракта и заслуги - самая песня! Медийные знаменосец, бренд клуба! Удача сопутствует ему.... Вот только налоги... Не вляпался бы...

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июня 2017, 12:42

      Кто бы сомневался, Рамос-это сердце Реала.

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