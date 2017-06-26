«Реал» продлит контракт с Рамосом

Защитник «Реала» Серхио Рамос продолжит выступать за мадридский клуб. По информации источника, 31-летний испанец подпишет с клубом новый контракт, который будет рассчитан до лета 2021 года.

Текущее соглашение истекает на год раньше. В стан сливочных футболист перешел в 2005 году.

В прошедшем сезоне Рамос провел за «Реал» в Примере 28 матчей, в которых забил семь голов.