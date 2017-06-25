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    Ковачич может сменить «Реал» на «Барселону»

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, в услугах 23-летнего хорвата лично заинтересован главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

    Ранее агент футболиста опровергал информацию, согласно которой его клиент покинет мадридский клуб во время летнего трансферного окна.

    В прошедшем сезоне Ковачич провел за «Реал» в Примере 27 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    25.06.2017 11:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 июня 2017, 12:47

      Интересный переход для молодого игрока с одной лавки на другую, а если бы перешел например в такие команды как Вильярриал ,Cевилья то мог бы играть в старте , но каждому свое ( мне вообще Ковачич никогда особенно не нравился).

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 25 июня 2017, 12:39

      Мадриду он нужнее. Из него вырастит приличный футболист

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 25 июня 2017, 12:37

      диверсант)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 июня 2017, 12:26

      ?????????За чем им это бревно???

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