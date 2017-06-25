Ковачич может сменить «Реал» на «Барселону»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, в услугах 23-летнего хорвата лично заинтересован главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

Ранее агент футболиста опровергал информацию, согласно которой его клиент покинет мадридский клуб во время летнего трансферного окна.

В прошедшем сезоне Ковачич провел за «Реал» в Примере 27 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.