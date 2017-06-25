«Реал» не будет подписывать контракт с Ибрагимовичем

Да не в возрасте дело, а в травме, надеюсь он быстро пойдет на поправку и еще покажет как надо забивать тому же Реалу! ))
Руководство «Реала» не будет подписывать краткосрочный контракт с бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем.
По информации источника, 35-летний швед надеялся, что его агент – Мино Райола – сможет договориться со сливочными о подписании соглашения.
Напомним, экс-форвард «МЮ» покинул английский клуб по окончании завершившегося сезона, когда руководство «красных дьяволов» в связи с травмой колена игрока отказалось продлевать с ним контракт.