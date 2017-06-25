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    «Реал» не будет подписывать контракт с Ибрагимовичем

    Руководство «Реала» не будет подписывать краткосрочный контракт с бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем.

    По информации источника, 35-летний швед надеялся, что его агент – Мино Райола – сможет договориться со сливочными о подписании соглашения.

    Напомним, экс-форвард «МЮ» покинул английский клуб по окончании завершившегося сезона, когда руководство «красных дьяволов» в связи с травмой колена игрока отказалось продлевать с ним контракт.

    Источник: Don Balon

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    25.06.2017 07:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 25 июня 2017, 14:14

      Да не в возрасте дело, а в травме, надеюсь он быстро пойдет на поправку и еще покажет как надо забивать тому же Реалу! ))

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Luis Figo 25 июня 2017, 15:32

      Не думаю, он и Реал вряд ли теперь пересекутся на официальных турнирах, может быть только на турнирах предсезонной подготовки.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > Болельщик Реал Мадрида 25 июня 2017, 20:47

      время покажет!

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 июня 2017, 10:19

      Увы, время Златана, ушло! Если бы лет на пять-семь по-раньше, возможно и смог бы сверкнуть за Реал Мадрид, но сейчас футбол стремительно молодеет и его возраст уже слишком велик для современного футбола!

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      Рейтинг: +66

      Нил78 25 июня 2017, 08:23

      Значит пора на тренера учиться, глядишь лет через 10 возглавит сборную Швеции - УСПЕХОВ!!!

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 июня 2017, 08:10

      Жаль!

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