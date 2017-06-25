«Реал» не будет подписывать контракт с Ибрагимовичем

Руководство «Реала» не будет подписывать краткосрочный контракт с бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем.

По информации источника, 35-летний швед надеялся, что его агент – Мино Райола – сможет договориться со сливочными о подписании соглашения.

Напомним, экс-форвард «МЮ» покинул английский клуб по окончании завершившегося сезона, когда руководство «красных дьяволов» в связи с травмой колена игрока отказалось продлевать с ним контракт.