Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» поздравила Месси с 30-летием

    Пресс-служба «Барселоны» опубликовала поздравления нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси с днем рождения. Сегодня ему исполняется 30 лет.

    Он выступает в составе каталонского клуба с 2000 года. За это время он стал пятикратным обладателем «Золотого мяч», лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба и сборной Аргентины. Он выигрывал 8 раз чемпионат Испании, 5 – Кубок короля, 6 – Суперкубок Испании, 4 раза Лигу чемпионов, 3 – Суперкубок УЕФА и 3 – клубный чемпионат мира.

    В составе молодежной сборной нападающий стал в 2005 году чемпионом мира и вместе с олимпийской завоевал золото Игр-2008.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 24 июня 2017, 12:08

      В этот день и водка не во вред!
      Месси сегодня 30 лет!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11