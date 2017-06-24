«Барселона» поздравила Месси с 30-летием

В этот день и водка не во вред!
Месси сегодня 30 лет!
Пресс-служба «Барселоны» опубликовала поздравления нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси с днем рождения. Сегодня ему исполняется 30 лет.
Он выступает в составе каталонского клуба с 2000 года. За это время он стал пятикратным обладателем «Золотого мяч», лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба и сборной Аргентины. Он выигрывал 8 раз чемпионат Испании, 5 – Кубок короля, 6 – Суперкубок Испании, 4 раза Лигу чемпионов, 3 – Суперкубок УЕФА и 3 – клубный чемпионат мира.
В составе молодежной сборной нападающий стал в 2005 году чемпионом мира и вместе с олимпийской завоевал золото Игр-2008.
#L30MESSI— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июня 2017 г.
Happy birthday, Leo! He turns 30 today pic.twitter.com/M1dlIANedk