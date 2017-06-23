Феррейра-Карраско за 50 миллионов может перейти в «Баварию»

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско может продолжить карьеру в «Баварии». По информации источника, мюнхенский клуб готов заплатить за переход 23-летнего бельгийца 50 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с мадридской командой рассчитан до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне Феррейра-Карраско провел за «Атлетико» в Примере 35 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.