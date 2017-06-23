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    Феррейра-Карраско за 50 миллионов может перейти в «Баварию»

    Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско может продолжить карьеру в «Баварии». По информации источника, мюнхенский клуб готов заплатить за переход 23-летнего бельгийца 50 миллионов евро.

    Действующий контракт футболиста с мадридской командой рассчитан до лета 2022 года.

    В прошедшем сезоне Феррейра-Карраско провел за «Атлетико» в Примере 35 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: L' Equipe

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    23.06.2017 22:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 24 июня 2017, 14:55

      Как по мне лучше Янника вместо Санчеса взять...команду омолаживать надо, а второму уже через сезон 30

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