Феррейра-Карраско за 50 миллионов может перейти в «Баварию»

Как по мне лучше Янника вместо Санчеса взять...команду омолаживать надо, а второму уже через сезон 30
Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско может продолжить карьеру в «Баварии». По информации источника, мюнхенский клуб готов заплатить за переход 23-летнего бельгийца 50 миллионов евро.
Действующий контракт футболиста с мадридской командой рассчитан до лета 2022 года.
В прошедшем сезоне Феррейра-Карраско провел за «Атлетико» в Примере 35 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.