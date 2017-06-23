Фернандес: «Задачи у ЦСКА прежние – выйти в Лигу чемпионов и постараться выиграть чемпионат»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о целях, которые стоят перед московским клубом в предстоящем сезоне.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России.

– Команде предстоит долгий, тяжелый сезон. Получится ли порадовать наших болельщиков?

– Да, календарь плотный, но у нас мощная команда, что мы доказываем на протяжении последних нескольких лет. Это нас не страшит. Задачи прежние – выйти в Лигу чемпионов и постараться выиграть чемпионат.