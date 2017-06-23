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    «Ростов» хочет арендовать Юсупова, но не может удовлетворить финансовые запросы игрока

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может продолжить карьеру в «Ростове». По информации источника, донской клуб планирует арендовать 27-летнего россиянина, однако не может удовлетворить финансовые запросы игрока.

    Годовой оклад футболиста составляет 1,5 миллиона евро. На данный момент стороны ведут переговоры о схеме выплат.

    В прошедшем сезоне Юсупов провел за «Зенит» в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.06.2017 18:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +16

      Allfess 24 июня 2017, 21:13

      Бл*, зажрались эти су*и! Вот когда будет играть, как Роналду или Месси, тогда пусть и требует золотых гор. А нолю без палочки за что платить?

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 июня 2017, 00:19

      В Ростов сейчас хотят сплавить всю шушару РФПЛ....А те кто уходят, уверяю вас очень пожалеют об этом...Так играть как в Ростове они уже не будут....Это была команда мечты....И ее у них уже не будет....Но будет бабло....

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 июня 2017, 00:14

      Зажрался - на хрен такой не нужен, пусть сидит без работы, да желательно, без бабла..
      Почувствуй настоящий вкус зарабатывания на жизнь..

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 23 июня 2017, 21:06

      "Аппетиты" финансовые у наших футболистов завышены в "разы",в основном клубы финансируются из региональных бюджетов .И вдруг приезжает какой- нибудь "кривоногий футболист"(причём в аренду)и просит договориться по з/плате в 1,5" миллиончика"евро .А почему бы не поехать в какой -нибудь в европейский клуб и там попробовать поиграть за 1,5 мл.евро.Только вот в Европе наверное пошлют куда по дальше, с этими запросами, а у нас ещё договариваются.Хотя там тоже клубы "монстры" бесятся на деньгах, в покупках и продажах футболистов.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июня 2017, 20:41

      Юсупов еще и условия выставляет . Ну точно играть и пахать не хочет !

      3
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 23 июня 2017, 20:20

      Ну сху. .....ли у него такая-то ЗАРПЛАТА ?

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 июня 2017, 19:53

      А зачем ему это? На лавке зенита "теплее"!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 июня 2017, 19:45

      как в анекдоте..нищий папаша читая газету в майке -сколько получает футболист начал бить своего сына...ты нах...не пошел в футбол играть!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 июня 2017, 19:32

      короче вы плять давно уже лет пять без денег...и вот судитесь и за даром берете..

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      Рейтинг: +1282

      Джой 23 июня 2017, 19:21

      Ростов не может,Зенит поможет.

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