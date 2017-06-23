«Ростов» хочет арендовать Юсупова, но не может удовлетворить финансовые запросы игрока

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может продолжить карьеру в «Ростове». По информации источника, донской клуб планирует арендовать 27-летнего россиянина, однако не может удовлетворить финансовые запросы игрока.

Годовой оклад футболиста составляет 1,5 миллиона евро. На данный момент стороны ведут переговоры о схеме выплат.

В прошедшем сезоне Юсупов провел за «Зенит» в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.