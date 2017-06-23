Дзюба: «У Манчини очень много беготни, тактики. Ну ничего, прорвемся»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Роберто Манчини. Напомним, что в данные дни петербургская команда проводит первый подготовительный сбор к новому сезону в Австрии.

«Привыкаем, много очень беготни, тактики. Хотя к бегу мы привыкли с Луческу, с мистером Манчини тоже тяжелая работа.

Ну ничего, прорвемся, тяжело в учении — легко в бою», — сказал Дзюба.