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    Дзюба: «У Манчини очень много беготни, тактики. Ну ничего, прорвемся»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Роберто Манчини. Напомним, что в данные дни петербургская команда проводит первый подготовительный сбор к новому сезону в Австрии.

    «Привыкаем, много очень беготни, тактики. Хотя к бегу мы привыкли с Луческу, с мистером Манчини тоже тяжелая работа.

    Ну ничего, прорвемся, тяжело в учении — легко в бою», — сказал Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.06.2017 15:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +18

      Intermilano161 23 июня 2017, 21:08

      Манч перелопатит весь состав, для него нет авторитетов... Кто не бегает сидит на лавке...

      0
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      ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 > Intermilano161 24 июня 2017, 09:47

      Твоими словами да Путину в уши)))

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 23 июня 2017, 19:11

      Артемка-это не для тебя.

      1
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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr 23 июня 2017, 17:51

      Ясный перец, Артёмка бегать не любит....Халк охоту отбил.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июня 2017, 17:34

      К бегу привыкать не надо, это не лёгкая атлетика.... Тут побегал немного, за матч 15 км намотал, 2-3 гола забил - и свободен....

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 23 июня 2017, 16:54

      Да Артём в футболе бегать надо!) странно, что для тебя это в диковинку!) Футбол не спортивная ходьба с мячом!)

      8
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      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > KalterJax 23 июня 2017, 17:04

      ахаха точно))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > KalterJax 23 июня 2017, 20:05

      для него именно ходьба,и не всегда с мячом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 июня 2017, 16:43

      Ну да Дзюба то привык подбежал к воротам и стой, жди когда мяч в голову прилетит.

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 июня 2017, 16:39

      Если ВДРУГ! Кокоша поднимется,
      Да Полоз играть примется,
      Побегать тебе, Бздюба придётся
      И не в юморе побороться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3942

      Kollljan 23 июня 2017, 16:25

      Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением.

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 23 июня 2017, 16:09

      Расслабился

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 июня 2017, 15:48

      Много беготни,тактики,а что он хотел,как во дворе мяч пинать?или только на тренажерах заниматься?

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