«Бавария» согласовала контракт с Брандтом

Нападающий «Байера» Юлиан Брандт в скором времени пополнит ряды «Баварии», сообщает TZ. Руководство мюнхенского клуба уже согласовало условия личного контракта с 21-летним футболистом. Он будет рассчитан до 2019 года. Условия, прописанные в нем, на данный момент не сообщаются.

В прошедшем сезоне Брандт сыграл 40 матчей за «Байер» во всех турнирах. В них он смог забить четыре гола, а также записал на свой счет восемь результативных передач.