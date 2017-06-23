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    «Бавария» согласовала контракт с Брандтом

    Нападающий «Байера» Юлиан Брандт в скором времени пополнит ряды «Баварии», сообщает TZ. Руководство мюнхенского клуба уже согласовало условия личного контракта с 21-летним футболистом. Он будет рассчитан до 2019 года. Условия, прописанные в нем, на данный момент не сообщаются.

    В прошедшем сезоне Брандт сыграл 40 матчей за «Байер» во всех турнирах. В них он смог забить четыре гола, а также записал на свой счет восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 09:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 25 июня 2017, 08:35

      Нафиг он нужен то.Не спорю игрок хороший. Но зачем. Куда его?

      -1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 23 июня 2017, 10:10

      Просто феноменальный менеджмент у "Баварии". Ежегодно команда собирает сливки с Бундеслиги, добавляя пару хороших игроков из европейских клубов и всегда является одним из претендентов на победу в ЛЧ. "Бавария" выигрывает Бундеслигу ещё до начала сезона, ослабляя конкурентов. Игроки всё равно выбирают переход в "Баварию", даже несмотря на то, что их команда пробилась в ЛЧ, например, Себастьян Руди и Никлас Зюле из "Хоффенхайма" (4 место в минувшем сезоне Бундеслиги)...

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 июня 2017, 10:07

      Ну что ж, удачи новобранцу!

      0
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 23 июня 2017, 10:04

      Эх... Лучше б Хенрихса взяли на смену Ламу.

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