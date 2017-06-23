ЦСКА может вернуть Мусу

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса имеет шанс вернуться в российский чемпионат, сообщает Bleacher Report. В его услугах по-прежнему заинтересован ЦСКА. Известно, что Муса имеет предложение от «Фенербахче» – турки готовы заплатить 17,4 миллиона фунтов стерлингов за его трансфер.

24-летний нигериец в прошедшем сезоне сыграл 21 игру в английской Премьер-лиге, забив два мяча. Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» за 16 миллионов фунтов в июле 2016 года.