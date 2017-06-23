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    ЦСКА может вернуть Мусу

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса имеет шанс вернуться в российский чемпионат, сообщает Bleacher Report. В его услугах по-прежнему заинтересован ЦСКА. Известно, что Муса имеет предложение от «Фенербахче» – турки готовы заплатить 17,4 миллиона фунтов стерлингов за его трансфер.

    24-летний нигериец в прошедшем сезоне сыграл 21 игру в английской Премьер-лиге, забив два мяча. Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» за 16 миллионов фунтов в июле 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 07:33
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 23 июня 2017, 16:15

      Ну давайте Олича вернем, Жо, Эркина, Дуду, Вагнера (вполне можно было бы 2 сезона минимум сможет отыграть), Красича давайте вернем обратно? Смысл если продали, то продали, лучше бы из молодежки в состав брали и наигрывали! Куда полезнее в дальнейшем стало б. (сразу говорю болельщик ЦСКА)

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 июня 2017, 13:43

      Муса - классический правый хав, только играющий не на бровке, а ближе к центру. Это самое удобное для него место, и на нём он наиболее эффективен. Разбирал по эпизодам некоторые матчи, когда он играл в ЦСКА. И выкладывал всё на "соккере" или "бомбардире". Но на тренерской скамейке сидел и раскачивался Слуцкий. Увы. Гончаренко же найдёт Мусе и место, и позволит ему вписаться органично в командную игру. Если он, конечно, вернётся. И в качестве центрфорварда скоростного и крошечного Мусу использовать, конечно, не будет. Подобное прокатывало с аутсайдерами и середняками РФПЛ, да и то не всегда. На более высоком уровне слуцкая тактика "Бей-Муса-Беги" всегда приводила к фиаско! К ежегодному и хроническому. В той же Европе.

      1
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 23 июня 2017, 11:27

      для коней было бы не плохо

      3
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 23 июня 2017, 11:08

      Только если в аренду) Покупать его ЦСКА точно не будет) Они только продают и свободных агентов берут)

      4
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 23 июня 2017, 10:45

      Маловероятно.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 23 июня 2017, 10:32

      Не для того этого Мусу продавали,чтобы потом покупать,да и ему самому вряд ли захочется возвращаться из АПЛ,в которую он так стремился!

      3
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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 23 июня 2017, 10:31

      Нафига он? Есть отличный Витиньо, перспективный Чалов и вполне неплохой Оланаре (если войдет уже наконец в прежнюю форму после травмы). Муса хорош, но за такие деньги и при нынешнем наборе... Сомнения.

      5
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      Рейтинг: +161

      gandyv 23 июня 2017, 10:02

      а может завтра Луна улетит от Земли, а может упадет на Землю, а может... Писали бы уже что-нибудь конкретное.

      4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 23 июня 2017, 09:51

      очередная глупая утка, понятно что Гинер даже половину от того что предлагают турки не даст, да и нафиг Муса не сдался в ЦСКА, потому что сейчас что Витиньо, что Чалов лучше чем Муса

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 июня 2017, 09:18

      неплохо!

      -1
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