«Боруссия» согласилась продать Дембеле в «Барселону» за 50 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле продолжит карьеру в «Барселоне». По информации источника, клубы согласовали трансфер 20-летнего форварда. Игрок сборной Франции перейдет в каталонскую команду этим летом за 50 миллионов евро.

Лучший молодой футболист прошедшего розыгрыша Бундеслиги подпишет с сине-гранатовыми контракт на пять лет.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Дембеле провел 30 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.