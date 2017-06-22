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    «Боруссия» согласилась продать Дембеле в «Барселону» за 50 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле продолжит карьеру в «Барселоне». По информации источника, клубы согласовали трансфер 20-летнего форварда. Игрок сборной Франции перейдет в каталонскую команду этим летом за 50 миллионов евро.

    Лучший молодой футболист прошедшего розыгрыша Бундеслиги подпишет с сине-гранатовыми контракт на пять лет.

    В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Дембеле провел 30 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Bild

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    22.06.2017 13:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 июня 2017, 21:02

      Будет схема Неймар, Суарез, Дембеле! А Месси чуть отодвинется назад будет АПЗ, мне так кажется.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 июня 2017, 19:03

      Если сядет на скамейку , что очень вероятно , мне жаль Дембеле ! Интересный нападающий , но ему нужно играть .Тем более , что игра пока не стабильная : то сверкнет , то стухнет !

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 июня 2017, 18:06

      Пошёл за титулами...в Германии все таки в ближайшие годы Бавария будет на вершине

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 22 июня 2017, 16:14

      Отличное приобретение. Скорее всего Иньеста уйдет в центр, а Усмана на фланг

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 15:14

      Дааа.... В крайней контрольной игре Франция-Англия двое парней - Дембеле и Мбаппе просто затерзали британцев.... Толково проявляют себя и в сборной и в клубах....

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 июня 2017, 14:59

      продешевили немцы

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 июня 2017, 14:55

      Не маловато ли за парня ,который прогрессирует "не по дням , а по часам" . Я просто видел его в Ренне и тогда он казался игроком каких во Франции куча , а сезон в Дортмунде он провел на фантастическом уровне, прибавляя буквально с каждым матчем и во втором круге стал без оговорочным лидером команды по игре. Не лучше ли Боруссии оставить его у себя на два ,три года ,а потом можно и продать его миллионов за сто , а может и больше (если он будет так же прогрессировать ).

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      Рейтинг: +46

      Валентий 22 июня 2017, 14:51

      Нет чтобы своих вырастить, а они уже готовых покупают

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 22 июня 2017, 14:04

      Ну и дурачок. В Боруссии он играл регулярно, а в Барсе на лавку сядет всерьез и надолго. Ибо играть вместо кого-либо из МСН ему просто не дадут.

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      Рейтинг: +55

      Vaval 22 июня 2017, 13:46

      Игорк топовый, но в последнее время таланты в Барсе не заиграли: Андре Гомеш, Динь, Алькасер.

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