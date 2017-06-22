«Спартак» сыграет с «Чертаново» в первом матче межсезонья

«Спартак» продолжает подготовку к предстоящему сезону. В четверг, 22 июня, красно-белые проведут свой первый товарищеский матч в летнее межсезонье. Соперником столичных футболистов станет команда «Чертаново», выступающая во втором дивизионе. Встреча состоится на базе «Спартака» в Тарасовке, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 июня 2017 г.