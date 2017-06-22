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    «Спартак» сыграет с «Чертаново» в первом матче межсезонья

    «Спартак» продолжает подготовку к предстоящему сезону. В четверг, 22 июня, красно-белые проведут свой первый товарищеский матч в летнее межсезонье. Соперником столичных футболистов станет команда «Чертаново», выступающая во втором дивизионе. Встреча состоится на базе «Спартака» в Тарасовке, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.06.2017 09:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +886

      xColaz 23 июня 2017, 13:22

      Хотите к нам в коробку подгоняйте. В обед или после работы может тоже Спартак потренировать в футбол или касание на Беговой))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июня 2017, 15:22

      Вот так постепенно доживём до зимы...

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июня 2017, 12:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вчера уже видели унижение свинной сбродной, в лч тоже самое будет

      -8
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      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > карасевщина 22 июня 2017, 20:48

      и где там свиная сборная была??? ты хоть состав видел??

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 июня 2017, 11:18

      Блин-будет ли вообще усиление команды?????

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 июня 2017, 10:15

      А чего не с какой нибудь дворовой командой ? Победа была бы еще убедительнее! Но еще лучше было бы с ФК "Арарат"(Москва) сыграть - там сейчас очень сильный состав собирается ))

      3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 июня 2017, 10:14

      вот как раз это и есть уровень спартака

      -2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 июня 2017, 09:52

      И чем это лучше, чем сыграть хотя бы например со "Спартаком-2"?..

      2
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      Рейтинг: +563

      tank219 > momwig_ 22 июня 2017, 10:38

      а вдруг продуют, авторитет понимаешь

      -1
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 22 июня 2017, 09:37

      Это не уровень для нормального спарринга!

      1
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