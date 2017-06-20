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    СМИ: Брозович отказал «Зениту» из-за желания перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Интера» Марсело Брозович не намерен перебираться в Россию. Как сообщается, футболист отверг вариант подписания контракта с «Зенитом».

    Хорват надеется на переход в «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что ряд лидеров АПЛ заинтересованы в услугах Брозовича.

    Хорват провел в прошедшем сезоне 28 игр, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    20.06.2017 18:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +536

      dolf666 22 июня 2017, 09:29

      ну под ЛЕ сложно будет пригласить игрока хорошего уровня. я думаю у всех, на кого претендует Зенит, есть предложения от клубов играющих в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 20 июня 2017, 20:22

      Ну не свинья, а?
      Наверно хотел бабла как Рональдо... Зенит бы, конечно, дал, не вопрос. Тока он с откатом как-то затупил, не смекнул, а потом и совсем, видно, отказался, ссыкун.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 июня 2017, 19:50

      Лутче скаунт отправит Африку и тд другие девизионы там талантов дешевле найти можно тоже самое спартак цска и тд

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 июня 2017, 18:55

      это логично

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 июня 2017, 18:33

      Играть Зениту с Кузяевым и Терентьевым!!!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 18:32

      Што-то Зениту многие отказывают ! Что бы это значило ???

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Полная Канистра 20 июня 2017, 18:51

      Вот и я смотрю. Не понятно ! Но интересно .

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Полная Канистра 20 июня 2017, 18:56

      заговор это против спартака а здесь берегут бабки русского народа просто

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 июня 2017, 18:32

      зенит думал вся италия к ним поедет вслед за манчини, а на деле все наобород

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      Рейтинг: +15

      Aston_Martin 20 июня 2017, 18:16

      пффф естественно

      -1
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