СМИ: Брозович отказал «Зениту» из-за желания перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович не намерен перебираться в Россию. Как сообщается, футболист отверг вариант подписания контракта с «Зенитом».

Хорват надеется на переход в «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что ряд лидеров АПЛ заинтересованы в услугах Брозовича.

Хорват провел в прошедшем сезоне 28 игр, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.