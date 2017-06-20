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    Моуринью нуждается в услугах Харта

    «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно намерен приобрести голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта. Вратаря сборной Англии видеть в своем составе желает лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    Ранее сообщалось, что «горожане» планируют продать 30-летнего футболиста в это межсезонье.

    В минувшем сезоне Харт выступал на правах аренды в «Торино». В 36 матчах чемпионата Италии голкипер пропустил 41 гол.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    20.06.2017 11:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 июня 2017, 09:31

      что значит НУЖДАЕТСЯ??? не посадит же он Де Хеа на лавку, ради Харта)) да и Ромеро в порядке полном!! если только Де Хеа в сделку по кому-нибудь из Реала войдёт?

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 июня 2017, 17:11

      Харт нулевой.У М.Ю. защита проходной двор.Так еще и вратарь никакой будет...Если трансфер состоится.

      -1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 20 июня 2017, 15:43

      Что-то ажиотажное намечается: Де Хеа + 60-70 лимонов = Роналду. А как основного вратаря Моур собирается купить Харта.

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 20 июня 2017, 13:29

      Как же Де Хеа

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 июня 2017, 11:37

      Правильно! Заодно физруку Пепке нос утереть!

      0
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