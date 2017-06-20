Моуринью нуждается в услугах Харта

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно намерен приобрести голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта. Вратаря сборной Англии видеть в своем составе желает лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что «горожане» планируют продать 30-летнего футболиста в это межсезонье.

В минувшем сезоне Харт выступал на правах аренды в «Торино». В 36 матчах чемпионата Италии голкипер пропустил 41 гол.