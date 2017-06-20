Моуринью нуждается в услугах Харта

что значит НУЖДАЕТСЯ??? не посадит же он Де Хеа на лавку, ради Харта)) да и Ромеро в порядке полном!! если только Де Хеа в сделку по кому-нибудь из Реала войдёт?
«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно намерен приобрести голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта. Вратаря сборной Англии видеть в своем составе желает лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что «горожане» планируют продать 30-летнего футболиста в это межсезонье.
В минувшем сезоне Харт выступал на правах аренды в «Торино». В 36 матчах чемпионата Италии голкипер пропустил 41 гол.