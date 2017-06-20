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    Источник: «Зенит» готов платить Маноласу 5 миллионов в год

    «Зенит» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно защитника «Ромы» Константиноса Маноласа. По информации Tuttocalciochannel.it, петербургский клуб готов пойти на встречу греческому футболисту и платить ему заработную плату в размере 5 миллионов евро в год.

    Сообщается, что 26-летнему игроку будет предложен контракт на три года.

    Ранее появилась информация, что на Маноласа также претендует «Челси», который готов предложить «Роме» за защитника 48 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2017 10:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 16:35

      ".. здесь климат иной ! Идут лавины одна за одной ! " Он давно уже испугался лавин .

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 20 июня 2017, 15:27

      На нём что, свет клином сошёлся...такими темпами у него зарплата будет, как у тех, кто в Китае выступает...на рынке полном молодых и опытных защитников, можно и других просмотреть...а то, как ни зайду на сайт, слухи только вокруг Маноласа и Фасио крутятся

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > ProstoPolzovatel 20 июня 2017, 16:34

      Отвлекают от главного !

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      Рейтинг: +2773

      волчарик 20 июня 2017, 14:53

      приходи к нам-да ну нах климат плохой, 3.5 дадим-нее хочу 4, ладно возьми 5. кто б...я все это выдумывает?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 июня 2017, 14:12

      Вчера просил 4, давали 3.5. Сегодня дают 5 - чего он ломается ??

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 20 июня 2017, 12:23

      Игорь Денисов не согласен, однако.

      -1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 20 июня 2017, 11:45

      Он же вроде четыре просил вчера)) пять, это с учётом отката наверное...

      5
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      Рейтинг: +886

      xColaz 20 июня 2017, 11:43

      Миллион это стандартная комиссия на новый стадион

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 20 июня 2017, 11:37

      Давайте-давайте, даже очень интересно, докажет ли грек, что в футболе в очередной раз всё решают деньги, а не статус и престиж клуба или турнира, в котором он выступает...

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 10:53

      По ходу, Зенит будет ежедневно по лимону накидывать до положительного урегулирования.... Порочная практика...

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      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 10:40

      Он же четыре хотел, вроде

      1
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      Рейтинг: +194

      Klodus > tank219 20 июня 2017, 10:44

      Он 4 получать и будет. Остальное в правильные карманы. Стадион то уже достроили.

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