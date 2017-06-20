Источник: «Зенит» готов платить Маноласу 5 миллионов в год

«Зенит» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно защитника «Ромы» Константиноса Маноласа. По информации Tuttocalciochannel.it, петербургский клуб готов пойти на встречу греческому футболисту и платить ему заработную плату в размере 5 миллионов евро в год.

Сообщается, что 26-летнему игроку будет предложен контракт на три года.

Ранее появилась информация, что на Маноласа также претендует «Челси», который готов предложить «Роме» за защитника 48 миллионов.