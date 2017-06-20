«Челси» заинтересован в приобретении Даниэля Алвеса

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб составит конкуренцию в борьбе за 34-летнего бразильца «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что туринский клуб готов отпустить футболиста в другой клуб.

В прошедшем сезоне Алвес провел за «Ювентус» в Серии А 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.