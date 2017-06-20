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    «Челси» заинтересован в приобретении Даниэля Алвеса

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб составит конкуренцию в борьбе за 34-летнего бразильца «Манчестер Сити».

    Ранее сообщалось, что туринский клуб готов отпустить футболиста в другой клуб.

    В прошедшем сезоне Алвес провел за «Ювентус» в Серии А 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Skysports

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    20.06.2017 01:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2017, 10:07

      Смысла торговать хорошими игроками в 34 ? 5-8 лямов получить ? Лучше сезон-другой закрыть позицию, а там и Спинаццола подрастет.

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 20 июня 2017, 08:31

      полезный игрок

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