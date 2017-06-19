«Бавария» и «Ювентус» достигли соглашения по трансферу Косты

«Бавария» достигла соглашения с «Ювентусом» относительно продажи нападающего Дугласа Косты. Сообщается, что сумма сделки составит 40 миллионов евро. Ранее мюнхенцы требовали за 26-летнего игрока 50 миллионов, в то время как «бьянконери» предлагали 35.

По информации СМИ, бразилец уже согласовал со «старой синьорой» условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Коста провел 34 встречи, записав в свой актив семь голов и девять результативных передач.