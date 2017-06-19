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    «Бавария» и «Ювентус» достигли соглашения по трансферу Косты

    «Бавария» достигла соглашения с «Ювентусом» относительно продажи нападающего Дугласа Косты. Сообщается, что сумма сделки составит 40 миллионов евро. Ранее мюнхенцы требовали за 26-летнего игрока 50 миллионов, в то время как «бьянконери» предлагали 35.

    По информации СМИ, бразилец уже согласовал со «старой синьорой» условия личного контракта.

    В прошедшем сезоне Коста провел 34 встречи, записав в свой актив семь голов и девять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    19.06.2017 18:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2017, 10:22

      Если прикинуть, то на позицию Марио, но в защите он явно проиграет хорвату. Хотя он и справа нас год назад замучил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 июня 2017, 20:46

      интересно, за что его невлзлюбили в баварии.

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 19 июня 2017, 20:27

      Усиление однозначно

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 19 июня 2017, 19:36

      Недолюбливает его Анчелотти. Хорошее усиление для Ювентуса.

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 19 июня 2017, 19:01

      Интересно

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