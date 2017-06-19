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    Пеле назвал Неймара лучшим футболистом Бразилии, но не мира

    Известный в прошлом бразильский футболист Пеле оценил перспективы нападающего «Барселоны» Неймара стать лучшим футболистом в мире. По его словам, сделать это будет непросто.

    «Сложный вопрос. На мой взгляд, это произойдет не сейчас. Я рассчитывал на Неймара, но сборная Бразилии не смогла удачно выступить на домашнем чемпионате мира, а это важный фактор. Неймар сейчас, конечно, лучший футболист в Бразилии. Но не в мире», – сказал Пеле.

    Напомним, что экс-форвард сборной Бразилии сейчас находится в России на Кубке конфедераций, где болеет за сборные Чили и Португалии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2017 07:51
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