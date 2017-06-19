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    Хави Гарсия: «Данни остается только поблагодарить «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал о том, как попрощался с бывшим капитаном команды Мигелем Данни.

    – Вам уже сказали, кто станет новым капитаном после ухода Данни?

    – Нет, пока не говорили.

    – Успели с ним попрощаться?

    – Да, я написал ему и позвонил. Он был немного расстроен, поскольку провел очень много времени в Петербурге, он и его семья влюбились в этот город. Но это жизнь, ему остается только поблагодарить «Зенит» за проведенные в его составе девять лет.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.06.2017 06:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2017, 13:50

      Это не только в Зените и не только с Даней,
      Новый редактор - новое издание,
      А ненужную кандидатуру - в макулатуру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 10:23

      Это токарь может 40 лет простоять у одного станка, а у спортсменов судьба такая. Правда можно без свинства.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 19 июня 2017, 10:15

      Жизнь на этом не заканчивается, что Данни, что Зенит получили очень многое

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2017, 09:05

      я не помню чтобы из Зенита хотя бы один игрок ушел нормально поэтому к ним никто и не хочет идти, а именно сейчас приходят те кто хочет сорвать бабло поэтому уже давно команды как единый коллектив и нету и этот тренер пришел за деньгами и предыдущий тоже

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 июня 2017, 08:19

      За что, за то что не дали завершить карьеру в полюбившемся ему клубе?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 июня 2017, 07:23

      Слово ПОБЛАГОДАРИТЬ звучит как издевательство.

      5
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