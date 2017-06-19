Хави Гарсия: «Данни остается только поблагодарить «Зенит»

Это не только в Зените и не только с Даней,
Новый редактор - новое издание,
А ненужную кандидатуру - в макулатуру.
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал о том, как попрощался с бывшим капитаном команды Мигелем Данни.
– Вам уже сказали, кто станет новым капитаном после ухода Данни?
– Нет, пока не говорили.
– Успели с ним попрощаться?
– Да, я написал ему и позвонил. Он был немного расстроен, поскольку провел очень много времени в Петербурге, он и его семья влюбились в этот город. Но это жизнь, ему остается только поблагодарить «Зенит» за проведенные в его составе девять лет.