«Ливерпуль» готов заплатить 70 миллионов за Обамеянга

Готов - пусть платит, и да поможет клубу случай, а игроку его ирокез....
Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Габонским форвардом интересуется «Ливерпуль». Клуб готов заплатить за трансфер 70 миллионов евро.
Юрген Клопп уже контактировал с Обамеянгом на тему возможного перехода. Сообщается, что Обамеянг склоняется к тому, чтобы согласиться на переход.
В прошедшем сезоне он провел в Бундеслиге 32 матча, забив 31 гол и сделав два голевых паса.