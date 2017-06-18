«Ливерпуль» готов заплатить 70 миллионов за Обамеянга

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Габонским форвардом интересуется «Ливерпуль». Клуб готов заплатить за трансфер 70 миллионов евро.

Юрген Клопп уже контактировал с Обамеянгом на тему возможного перехода. Сообщается, что Обамеянг склоняется к тому, чтобы согласиться на переход.

В прошедшем сезоне он провел в Бундеслиге 32 матча, забив 31 гол и сделав два голевых паса.