Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» готов заплатить 70 миллионов за Обамеянга

    Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Габонским форвардом интересуется «Ливерпуль». Клуб готов заплатить за трансфер 70 миллионов евро.

    Юрген Клопп уже контактировал с Обамеянгом на тему возможного перехода. Сообщается, что Обамеянг склоняется к тому, чтобы согласиться на переход.

    В прошедшем сезоне он провел в Бундеслиге 32 матча, забив 31 гол и сделав два голевых паса.

    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 15:31

      Готов - пусть платит, и да поможет клубу случай, а игроку его ирокез....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 18 июня 2017, 20:15

      а вот это чётко удачи Ливеру в след. возьмите уже чемпионство Клопп верим!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > h3LL1k 19 июня 2017, 15:32

      Много там желающих до чемпионства...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 18 июня 2017, 18:52

      Вот это точно замена Стариджу
      Конкуренция будет ппц какая в передней линии в след году

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11