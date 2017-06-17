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    Представители «Манчестер Сити» контактировали с Роналду на предмет перехода

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, представители английского клуба контактировали с 32-летним португальцем на предмет перехода.

    Ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна футболист может покинуть мадридский клуб, цвета которого защищает с 2009 года.

    В услугах форварда также заинтересованы клубы из Франции и Китая.

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: Don Balon

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    17.06.2017 15:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 июня 2017, 18:13

      Я бы в Манчестер Сити хотел бы видеть Роналду.

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      Рейтинг: +13

      Микола Залупко 17 июня 2017, 16:59

      Мне кажется, что ему интересно будет во Франции поиграть. А там только ПСЖ он по карману. Ну а если в Англию, то только в МЮ. К тому же зарплатная ведомость разгрузилась у них после Ибрагимовича.

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      Рейтинг: +673

      life85 17 июня 2017, 16:56

      Сейчас с ним много кто контактировать будет.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 июня 2017, 16:12

      если и уйдет то в мю

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 17 июня 2017, 16:02

      Да быть не может, чтобы КриРо приехал в Манчестер и заиграл на соседнем стадионе. А когда дерби будет "красные дьяволы" вообще не простят...

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 июня 2017, 16:00

      Новая тема для обсуждения...никуда он не уйдёт...опять пиарится чтобы бабок побольше дали

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