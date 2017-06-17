Представители «Манчестер Сити» контактировали с Роналду на предмет перехода

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, представители английского клуба контактировали с 32-летним португальцем на предмет перехода.

Ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна футболист может покинуть мадридский клуб, цвета которого защищает с 2009 года.

В услугах форварда также заинтересованы клубы из Франции и Китая.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?