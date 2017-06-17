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    Источник: «Зенит» предложил Пепе двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов в год

    Бывший защитник «Реала» Пепе может стать игроком «Зенита». По информации источника, петербургский клуб предложил 34-летнему португальцу двухлетний контракт с годовым окладом в 5 миллионов евро.

    Сообщается, что в услугах игрока лично заинтересован новый главный тренер Роберто Манчини. Стороны уже контактировали на предмет перехода.

    На данный момент футболист находится в статусе свободного агента, так как его контракт с мадридской командой истек.

    Источник: ФАН

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    17.06.2017 13:11
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 июня 2017, 15:47

      Бесплатно это хорошо, но не большая ли з/п для уже немолодого защитника?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 11:47

      Замес хороший... Но Зениту, наверное, дискомфортно, что не пришлось никому пару десятком лимонов отгрузить.... Как-то не статусно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 июня 2017, 07:21

      Классно

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 июня 2017, 20:59

      Есть предложение - накинуть миллион к зарплате Манчини и не брать Пепе ! так выйдет дешевле и эффективнее для Зенита.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Обер-КанцлерЪ 18 июня 2017, 11:48

      Интересно, перспективно....

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 17 июня 2017, 20:40

      ЗАИПАЛИ ВЫ УМНИЧАТЬ. ЕГО НЕ ПОКУПАЮТ. ОН СВОБОДНЫЙ АГЕНТ. ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОДПИСАТЬ ОПЫТНОГО КЛАССНОГО ИГРОКА НА ПАРУ СЕЗОНОВ.

      -2
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 17 июня 2017, 18:58

      Набирают все старше и старше!!! За эти деньги Игнашевича позовите, он не потеряется в ЗЕНИТЕ!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 17 июня 2017, 18:41

      Я вот если честно не понял, зачем Сарсанию звали...Чтобы накупить свободных 32-35 звёзд и вернуть кучу питерских воспитанников, вообщем-то играть не умеющих? При практически неограниченном бюджете это ведь совсем не сложно.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Aleksandr_1986_Spb_ 18 июня 2017, 11:49

      Так же как Сердюкова в армию брали - сделать непопулярные, но нужные дела....

      0
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      Рейтинг: +133

      razory 17 июня 2017, 18:01

      Старый конь борозды не портит

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 июня 2017, 17:51

      В Зенит похоже уже не по паспорту набирают игроков. а по пенсионному удостоверению.

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 17 июня 2017, 16:38

      На хер он нужен....

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