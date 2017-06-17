Источник: «Зенит» предложил Пепе двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов в год

Бывший защитник «Реала» Пепе может стать игроком «Зенита». По информации источника, петербургский клуб предложил 34-летнему португальцу двухлетний контракт с годовым окладом в 5 миллионов евро.

Сообщается, что в услугах игрока лично заинтересован новый главный тренер Роберто Манчини. Стороны уже контактировали на предмет перехода.

На данный момент футболист находится в статусе свободного агента, так как его контракт с мадридской командой истек.