Футболисты «Реала» считают, что Роналду словами об уходе хочет добиться более высокой зарплаты в клубе

Игроки «Реала» не верят в то, что нападающий Криштиану Роналду уйдет из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее сообщалось, что четырехкратный обладатель «Золотого мяча» намерен покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

Утверждается, что футболисты «Реала» обсудили ситуацию и пришли к мнению, что Роналду этим способом пытается добиться повышения заработной платы.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?