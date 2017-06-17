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    Футболисты «Реала» считают, что Роналду словами об уходе хочет добиться более высокой зарплаты в клубе

    Игроки «Реала» не верят в то, что нападающий Криштиану Роналду уйдет из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

    Напомним, ранее сообщалось, что четырехкратный обладатель «Золотого мяча» намерен покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

    Утверждается, что футболисты «Реала» обсудили ситуацию и пришли к мнению, что Роналду этим способом пытается добиться повышения заработной платы.

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: Marca

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    17.06.2017 10:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4024

      raritet 17 июня 2017, 13:54

      РОналду хочет новых вызовов ...в Зените.

      0
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 17 июня 2017, 13:10


      Вот когда Криштиану сам публично об этом скажет , вот тогда и поговорим ! А пока всё это - бла-бла-бла !
      Роналду за четыре года взял три кубка ЛЧ , стал Чемпионом Европы , за последние 10 лет показывает статистику , которая до сих пор не была доступна ни одному футболисту в мире !!! И естественно вокруг него будут плестись всякого рода интриги ! Наряду с поклонниками , у Криштиану есть и откровенные ненавистники, которым не дают покоя его успехи,- Заслуженные успехи ! Вот они и подхватывают и раздувают эти сплетни !

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 июня 2017, 12:04

      куда еще то больше

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 июня 2017, 11:56

      Ну а что? 2 раза подряд выиграть ЛЧ. На повышение тянет.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 июня 2017, 11:54

      А ктото сомневается что это не так? ,

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 17 июня 2017, 11:19

      такой коллективный мозг) "игроки Реала" )

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 июня 2017, 11:18

      О, молодцы хоть кто- то додумался!!!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 17 июня 2017, 11:07

      Чой-то Фурсенко уже молчит с утра....повод есть высказаться...

      0
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      Рейтинг: +131

      Dino005 17 июня 2017, 10:47

      Думаю Роналду стоит уйти. Ему надо попробовать себя в новом клубе

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      Рейтинг: +886

      xColaz 17 июня 2017, 10:47

      Ага, это очевидно. Он будет использовать самые грязные методы, чтобы отбить потери и еще нагрести бабла

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