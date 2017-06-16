«Тоттенхэм» требует у «МЮ» 50 миллионов за Дайера

Весной «Бомбардир» писал об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «Тоттенхэма» Эрику Дайеру. Согласно новой информации, лондонский клуб готов отпустить игрока сборной Англии в шестую команду АПЛ за 50 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Дайера забил два гола и отдал две результативные передачи в 48-ми матчах. Команда Маурисио Покеттино заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.