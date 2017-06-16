«Тоттенхэм» требует у «МЮ» 50 миллионов за Дайера

Какой-то заголовок - "просит"... Хотя бы - обозначил цену, пришли к соглашению.... Ну и цены какие-то запредельные - 50 лимонов.... Это за что, за кого?.....
Весной «Бомбардир» писал об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «Тоттенхэма» Эрику Дайеру. Согласно новой информации, лондонский клуб готов отпустить игрока сборной Англии в шестую команду АПЛ за 50 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Дайера забил два гола и отдал две результативные передачи в 48-ми матчах. Команда Маурисио Покеттино заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.