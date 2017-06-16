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    СМИ: Луческу намерен обратиться в ФИФА, если не получит от «Зенита» 4 миллиона

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу до сих пор не разорвал контракт с петербургским клубом. По информации Ziare, румынский специалист намерен получить от сине-бело-голубых 4 миллиона евро за досрочное расторжение трудового договора.

    Если «Зенит» не выплатит эту сумму тренеру, то Луческу обратится в ФИФА.

    Напомним, что под руководством Луческу «Зенит» в прошедшем сезоне занял третье место в турнирной таблице РФПЛ, а также вылетел на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2017 17:08
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    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      Draco 17 июня 2017, 16:37

      С самого начала удивлялся, как Зенит повёлся на этого хрена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2017, 22:57

      "...Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
      Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
      С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
      Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

      Владимир Высоцкий. Письмо в Редакцию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 16 июня 2017, 21:51

      Задолбали уже всех с этим проклятым стадионом.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 16 июня 2017, 21:36

      Проще его клубным автобусом переехать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 16 июня 2017, 21:19

      С такой работой,которую ты сделал, как бы с тебя не взыскали 4 ляма...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 16 июня 2017, 20:50

      нужно взимать эти деньги с того кто с ним контракт заключил...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 16 июня 2017, 20:49

      В репу получишь, а не 4 ляма.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 20:38

      А он ведь обратится ! Зенит - трепещи !

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 16 июня 2017, 19:51

      Цыган...ёпта..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 июня 2017, 19:35

      Не удивлен таким поведением Луческу, гниль в нем чувствовалась с первых туров прошлого сезона...

      6
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