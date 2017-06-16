СМИ: Луческу намерен обратиться в ФИФА, если не получит от «Зенита» 4 миллиона

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу до сих пор не разорвал контракт с петербургским клубом. По информации Ziare, румынский специалист намерен получить от сине-бело-голубых 4 миллиона евро за досрочное расторжение трудового договора.

Если «Зенит» не выплатит эту сумму тренеру, то Луческу обратится в ФИФА.

Напомним, что под руководством Луческу «Зенит» в прошедшем сезоне занял третье место в турнирной таблице РФПЛ, а также вылетел на стадии 1/16 финала Лиги Европы.