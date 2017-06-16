Ряды «Ростова» может пополнить «Доминатор»

«Ростов» просматривает на сборе защитника Седрика Гогуа. 22-летний ивуарийский футболист ранее выступал за команды «Африка-Спорт» (Кот-д'Ивуар), «Исиа» (Кот-д'Ивуар), «Сейняйоки» (Финляндия), «Партизан» (Сербия), «Рига» (Латвия).

«Гогуа обладает высокой скоростью, а также отличными физическими данными. В период выступлений в «Сейняйоки» финская пресса называла его одним из лучших игроков лиги, а местные болельщики дали ему прозвище «Доминатор». После выступлений в чемпионате Финляндии Седрик Гогуа перешел в сербский «Партизан», где получил первый опыт выступлений в еврокубках», — говорится в сообщении на официальном сайте донской команды.