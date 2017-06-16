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    Ряды «Ростова» может пополнить «Доминатор»

    «Ростов» просматривает на сборе защитника Седрика Гогуа. 22-летний ивуарийский футболист ранее выступал за команды «Африка-Спорт» (Кот-д'Ивуар), «Исиа» (Кот-д'Ивуар), «Сейняйоки» (Финляндия), «Партизан» (Сербия), «Рига» (Латвия).

    «Гогуа обладает высокой скоростью, а также отличными физическими данными. В период выступлений в «Сейняйоки» финская пресса называла его одним из лучших игроков лиги, а местные болельщики дали ему прозвище «Доминатор». После выступлений в чемпионате Финляндии Седрик Гогуа перешел в сербский «Партизан», где получил первый опыт выступлений в еврокубках», — говорится в сообщении на официальном сайте донской команды.

    Источник: ФК «Ростов»

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    16.06.2017 14:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 июня 2017, 19:03

      Гогуа теперь ивуарийская фамилия?)

      А заголовок прям... Доминика Гашека взяли как будто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 июня 2017, 17:29

      Сказ о том,как один грузинский турист хорошо отдохнул в Западной Африке!)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 16 июня 2017, 16:32

      нигде долго не играл, значит защитник так-себе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 июня 2017, 16:32

      Пьет наверное! Еб..ло опухшее!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      lims21 16 июня 2017, 16:19

      А шутки за триста будут?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 июня 2017, 15:54

      Хорош, чертяка!!! Такие нам нужны, тем более Гамулы нет в команде.

      0
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      Рейтинг: +201

      regbiN 16 июня 2017, 15:39

      22 года а уже шестой клуб

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 июня 2017, 14:55

      как сказал однажды Гамула, (за что получил взыскание)- В команде и так негров хватает!
      Начинается новый набор)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 16 июня 2017, 14:32

      На грузина не похож)
      Кстати, его однофамилец из Грузии сейчас играет в казахстанском Ордабасы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      UmbroDon 16 июня 2017, 14:18

      Нормалёк заиграет!

      0
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