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    «Зенит» отказался покупать Муриэля за 28 миллионов

    Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль не перейдет в летнее трансферное окно в «Зенит».

    Как сообщает La Republicca, итальянский клуб потребовал за колумбийского форварда 28 миллионов евро. Руководство сине-бело-голубых посчитало эту цену завышенной и отказалось от идеи приобретения 23-летнего игрока.

    В минувшем сезоне Муриэль забил 13 голов и отдал девять результативных передач в 33-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2017 13:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +563

      tank219 16 июня 2017, 20:19

      Это Орлов не одобрил, сказал - хуже Глушакова

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 16 июня 2017, 19:00

      А чего? Там посмотрели бы, вдруг и получилось бы что хорошее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 июня 2017, 16:31

      Да дело не в Зените, вы посмотрите на ценники сейчас! Любого ноунейма хотят впарить за баснословные деньги!!!

      2
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      Рейтинг: -45

      stream15 16 июня 2017, 15:53

      такая дешевизна по карману разве что спартачку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 16 июня 2017, 15:49

      ни слабо завышают цену

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 июня 2017, 15:05

      Чуится никого нормального они не купят...так и будут 20 ти летних воспитанников из ПФЛ возвращать

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 июня 2017, 14:59

      Вчера прошла информация, что хохлы нагнули Газпром на 6 млд. иностранных денег....
      Как бы "агрессивная трансферная политика" не дала трещину....

      0
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      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп 16 июня 2017, 14:17

      Слишком дёшево.Божам такие не нужны.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 16 июня 2017, 14:03

      за 28.............. им нужен игрок за 35-40 млн........... а вы кого пердлагаете........

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 13:55

      Зенит как распахнутый кошелёк для всех.... Никто не упустит сделать бизнес на нашем народном достоянии.... Нечему удивляться.... Цены будут ломить и впредь, здесь берегов нет....

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > insider_retro 16 июня 2017, 18:44

      Но ведь отказались, значит не распахнутый ?

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Zubo 16 июня 2017, 19:42

      Ждут когда 38 лимонов запросят, тогда и разговаривать начнут... Дешёвки им не нужны...

      0
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