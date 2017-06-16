«Зенит» отказался покупать Муриэля за 28 миллионов

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль не перейдет в летнее трансферное окно в «Зенит».

Как сообщает La Republicca, итальянский клуб потребовал за колумбийского форварда 28 миллионов евро. Руководство сине-бело-голубых посчитало эту цену завышенной и отказалось от идеи приобретения 23-летнего игрока.

В минувшем сезоне Муриэль забил 13 голов и отдал девять результативных передач в 33-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро.