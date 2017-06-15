Муса и Варди могут перейти в «Фенербахче»

Нападающие «Лестера» Джейми Варди и Ахмед Муса могут продолжить карьеру в Турции. По информации источника, в услугах футболистов заинтересован «Фенербахче».

Сообщается, что турецкий клуб рассматривает обоих игроков в качестве усиления линии атаки, если команду покинут лидеры, включая Робина ван Перси.

В прошедшем сезоне Муса провел за «Лестер» в АПЛ 21 матч, в которых забил два гола. В активе Варди – 35 игр, 13 забитых мячей и четыре результативные передачи.