Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муса и Варди могут перейти в «Фенербахче»

    Нападающие «Лестера» Джейми Варди и Ахмед Муса могут продолжить карьеру в Турции. По информации источника, в услугах футболистов заинтересован «Фенербахче».

    Сообщается, что турецкий клуб рассматривает обоих игроков в качестве усиления линии атаки, если команду покинут лидеры, включая Робина ван Перси.

    В прошедшем сезоне Муса провел за «Лестер» в АПЛ 21 матч, в которых забил два гола. В активе Варди – 35 игр, 13 забитых мячей и четыре результативные передачи.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2017 01:29
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июня 2017, 13:01

      Про Мусу бы ещё поверил, но про Варди категорический нет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 10:35

      Опять утка . Муса не хотел никуда уезжать из Англии .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      DQ1 15 июня 2017, 05:44

      Да, кони конечно умеют грамотно продавать))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 15 июня 2017, 04:29

      Лестеру не быть больше чемпионом)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11