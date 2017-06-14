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    «Ростов» и «Динамо» хотят приобрести Юсупова

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 27-летнего россиянина заинтересованы «Ростов» и «Динамо».

    Приоритетным вариантом для самого игрока является московский клуб, за который он выступал с 2009 по 2015 год.

    В прошедшем сезоне Юсупов провел за «Зенит» в РФПЛ 17 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ФАН

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    14.06.2017 22:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 15 июня 2017, 01:05

      У нас есть Сапета , который в миллион раз круче Юсупова, Саша Сапета играет за буквву "Д" на груди, а Артурчик за бабло...

      0
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      Рейтинг: +277

      ц 14 июня 2017, 23:02

      Нафига он нужен, без фола не может, Сапета лучше.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 14 июня 2017, 22:41

      Отдадут.

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