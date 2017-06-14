«Ростов» и «Динамо» хотят приобрести Юсупова

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 27-летнего россиянина заинтересованы «Ростов» и «Динамо».

Приоритетным вариантом для самого игрока является московский клуб, за который он выступал с 2009 по 2015 год.

В прошедшем сезоне Юсупов провел за «Зенит» в РФПЛ 17 матчей, в которых забил один гол.