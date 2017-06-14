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    Абидаль стал послом «Барселоны»

    Бывший футболист «Барселоны» Эрик Абидаль получил должность в каталонском клубе. Француз назначен послом команды, чтобы представлять ее на мероприятиях разного уровня.

    Напомним, Абидаль выступал за «Барселону» с 2007 по 2013 год. Последним клубом защитника был греческий «Олимпиакос».

    Эрик Абидаль завершил карьеру в 2014 году. Сейчас ему 37 лет.

    Источник: ФК «Барселона»

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    14.06.2017 19:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 14 июня 2017, 20:03

      Это называется работа над ошибками

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