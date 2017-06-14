Абидаль стал послом «Барселоны»

Это называется работа над ошибками
Бывший футболист «Барселоны» Эрик Абидаль получил должность в каталонском клубе. Француз назначен послом команды, чтобы представлять ее на мероприятиях разного уровня.
Напомним, Абидаль выступал за «Барселону» с 2007 по 2013 год. Последним клубом защитника был греческий «Олимпиакос».
Эрик Абидаль завершил карьеру в 2014 году. Сейчас ему 37 лет.
@EAbidalOfficial , new ambassador of FC Barcelona https://t.co/kHaLkgweQu #ForçaBarça pic.twitter.com/XjlmZ9DO1r— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июня 2017 г.