Абидаль стал послом «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Эрик Абидаль получил должность в каталонском клубе. Француз назначен послом команды, чтобы представлять ее на мероприятиях разного уровня.

Напомним, Абидаль выступал за «Барселону» с 2007 по 2013 год. Последним клубом защитника был греческий «Олимпиакос».

Эрик Абидаль завершил карьеру в 2014 году. Сейчас ему 37 лет.