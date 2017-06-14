Карвахаль: «Позор, что Пепе не получил возможность провести прощальный матч на «Бернабеу»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль выразил мнение, что бывший игрок команды Пепе достоин иного прощания с клубом.

«Он провел в «Реале» 10 лет и отдал все этому клубу. Это позор, что он не был в состоянии сыграть прощальный матч на домашнем стадионе. Пепе там получил бы соответствующую ему овацию от болельщиков», – заявил Карвахаль.

Пепе в завершившемся сезоне провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.