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    Карвахаль: «Позор, что Пепе не получил возможность провести прощальный матч на «Бернабеу»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль выразил мнение, что бывший игрок команды Пепе достоин иного прощания с клубом.

    «Он провел в «Реале» 10 лет и отдал все этому клубу. Это позор, что он не был в состоянии сыграть прощальный матч на домашнем стадионе. Пепе там получил бы соответствующую ему овацию от болельщиков», – заявил Карвахаль.

    Пепе в завершившемся сезоне провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Football Espana

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    14.06.2017 13:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +133

      абжора 14 июня 2017, 21:51

      Бывает.Старость не радость)).По себе уже знаю.На работе уже не ценят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      proekt 14 июня 2017, 15:39

      НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 июня 2017, 14:39

      Никакой логики...

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 14 июня 2017, 14:28

      > Это позор, что он не был в состоянии сыграть прощальный матч на домашнем стадионе.
      так это его проблема, что он не был в состоянии сыграть

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