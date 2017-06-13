Источник: «Ливерпуль» предложил за Мбаппе 100 миллионов

Сомнительное издание. Да и трудно поверить, что в Ливерпуле имбицилы работают. Нет разницы 100 лям или 5 лям, все равно это ниже предложений других клубов
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации источника, английский клуб предложил за 18-летнего француза 100 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что красные уже контактировали с представителями игрока на предмет его перехода.
В прошедшем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.