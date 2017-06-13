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    Источник: «Ливерпуль» предложил за Мбаппе 100 миллионов

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации источника, английский клуб предложил за 18-летнего француза 100 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что красные уже контактировали с представителями игрока на предмет его перехода.

    В прошедшем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    13.06.2017 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 13 июня 2017, 22:35

      Сомнительное издание. Да и трудно поверить, что в Ливерпуле имбицилы работают. Нет разницы 100 лям или 5 лям, все равно это ниже предложений других клубов

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