«Реал» выкупит Мбаппе, но оставит его в аренде в «Монако»

Руководство «Реала» не оставляет идею о приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Учитывая желание футболиста получать как можно больше игровой практики, в Мадриде готовы выкупить игрока, но оставить в «Монако» на правах аренды, что позволит Мбаппе быть на виду у тренерского штаба национальной команды Франции перед стартом чемпионата мира-2018.

Кроме «Реала» на 18-летнего француза претендует «Ливерпуль», чьи представители уже связывались с агентом игрока.