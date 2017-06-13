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    «Реал» выкупит Мбаппе, но оставит его в аренде в «Монако»

    Руководство «Реала» не оставляет идею о приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Учитывая желание футболиста получать как можно больше игровой практики, в Мадриде готовы выкупить игрока, но оставить в «Монако» на правах аренды, что позволит Мбаппе быть на виду у тренерского штаба национальной команды Франции перед стартом чемпионата мира-2018.

    Кроме «Реала» на 18-летнего француза претендует «Ливерпуль», чьи представители уже связывались с агентом игрока.

    Источник: AS

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    13.06.2017 08:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 16 июня 2017, 11:49

      Реал добьется своего любыми способами)))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 15:09

      Если это инвестиции в будущее - это нормально ! Но инвестиции должны отбиваться ! А вот здесь есть риски , и довольно большие !

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 13 июня 2017, 14:52

      мешок машну распустил своего не упустит. Если судей покупают то 18 летнего пацана купят налегке

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 13 июня 2017, 12:59

      Интересное решение.

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 13 июня 2017, 12:14

      Это всё равно что купить машину и оставить её в салоне!

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Томь вперёд 13 июня 2017, 13:58

      Все равно что желать добра для своей страны, а голосовать за Навального

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора > Томь вперёд 13 июня 2017, 21:11

      Или на зиму заготовить консервы)))

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 13 июня 2017, 11:51

      Талантливая молодежь на вес платины

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2017, 11:14

      потом на замену Криштиану

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 13 июня 2017, 11:10

      отличное решение!собственно такое же, как и с игроком Сантоса... пусть пока играют и развиваются в своих клубах, а потом на усиление в Реал

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > RedGreenHooligan 13 июня 2017, 14:05

      с игроком Фламенго,если про Винисиуса Жуниора ты))

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 13 июня 2017, 10:44

      Наилучшее решение.

      1
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 13 июня 2017, 10:30

      Нормальный вариант!!!

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