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    Бабаев: «После жеребьевки ЛЧ возможны корректировки календаря ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что в календарь армейского клуба могут быть внесены корректировки.

    Стоит отметить, что 25-26 июля и 1-2 августа ЦСКА должен провести матчи квалификации Лиги чемпионов, а 30 июля, согласно проекту календаря, подопечным Виктора Гончаренко предстоит выездная встреча со «СКА-Хабаровском».

    «Пока не могу сказать, возможен ли перенос. В любом случае, после жеребьевки возможны еще какие-то корректировки», – сказал Бабаев.

    Источник: Р-Спорт

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    08.06.2017 23:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 09:30

      Вот и поменяйтесь со СКА турами . В чем проблема . Тем более , что Хабаровску пока не дают возможности играть на своем стадионе .

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 05:08

      График ЛЧ давно известен, чего опять выгадывают?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 9 июня 2017, 01:38

      да уж.до Хабаровска лететь. мама,не горюй.

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