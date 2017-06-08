Бабаев: «После жеребьевки ЛЧ возможны корректировки календаря ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что в календарь армейского клуба могут быть внесены корректировки.

Стоит отметить, что 25-26 июля и 1-2 августа ЦСКА должен провести матчи квалификации Лиги чемпионов, а 30 июля, согласно проекту календаря, подопечным Виктора Гончаренко предстоит выездная встреча со «СКА-Хабаровском».

«Пока не могу сказать, возможен ли перенос. В любом случае, после жеребьевки возможны еще какие-то корректировки», – сказал Бабаев.