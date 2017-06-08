Эдегор не будет выступать за «Реал» в следующем сезоне

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор заявил, что продолжит выступать за «Херенвен».

Напомним, что 18-летний норвежец выступал за клуб из Голландии в минувшем сезоне на правах аренды.

«Мы уже договорились о том, что я буду выступать здесь еще один сезон. В «Реале» сказали, что по-прежнему верят в меня и следят за играми», – сказал Эдегор.

В минувшем розыгрыше чемпионата Голландии Эдегор провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.