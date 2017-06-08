Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эдегор не будет выступать за «Реал» в следующем сезоне

    Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор заявил, что продолжит выступать за «Херенвен».

    Напомним, что 18-летний норвежец выступал за клуб из Голландии в минувшем сезоне на правах аренды.

    «Мы уже договорились о том, что я буду выступать здесь еще один сезон. В «Реале» сказали, что по-прежнему верят в меня и следят за играми», – сказал Эдегор.

    В минувшем розыгрыше чемпионата Голландии Эдегор провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2017 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 8 июня 2017, 13:16

      А разговоров сколько было, а толку совсем немного

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Zweerrr 8 июня 2017, 13:05

      Хорошо пацан попал, Реал его по-моему подписал больше для пиара и очередного рекорда, я как то не заметил у него супер таланта на момент подписания!! Очень сомневаюсь что он раскроется!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11