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    Данни может продолжить карьеру в «Краснодаре» или «Динамо»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни может продолжить карьеру в «Динамо» или «Краснодаре». По информации источника, оба клуба предметно заинтересованы в услугах 33-летнего португальца.

    Напомним, ранее футболист покинул петербургский клуб по окончании срока контракта. За сине-бело-голубых Данни выступал с 2008 года и стал трехкратным чемпионом России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2017 23:11
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +294

      Мортус 8 июня 2017, 15:03

      Только гамеши в роДном клубе не хватало. Вспоминаю как он уходил к бомжам. За одно только интервью после ухода иудушку на пушечный выстрел к Динамо на подпускать.

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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи > Мортус 8 июня 2017, 23:52

      прав! пусть в болоте остается..пенсионер..у нас молодая и амбициозная команда! вообще никого не надо! все трудились в фнл и достойны места в основе.

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 8 июня 2017, 12:58

      Толькоо в Динамо, красиво закончи карьеру в родном клубе.

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 8 июня 2017, 12:14

      Ждем Даню на Кубани!! Краснодар будет рад видеть такого классного футболиста, и пусть ему уже 33

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper > trener7 12 июня 2017, 11:46

      будь вежлив, мудилло!!!

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 8 июня 2017, 12:05

      Да конечно он поедет домой, где тепло и се говорят на его языке)) Денег он уже поднял нормуль))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 10:57

      Хорошо бы остался в России .

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 10:44

      Да не пойдет он туда. В Португалию поедет.

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      Рейтинг: +427

      policepnz 8 июня 2017, 08:48

      надеюсь "накажет" ни раз на поле свой клубец)

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 июня 2017, 08:28

      свободным агентом-то, хороший вариант!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июня 2017, 08:17

      Данни очень талантливый игрок,и бомжи с ним некрасиво поступили-думаю он еще многим нашим командам поможет.

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      Рейтинг: +65

      anatolik25 8 июня 2017, 07:49

      Самое главное останется в России и украсит наш Чемп своей красивой и добротой игрой.

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