Данни может продолжить карьеру в «Краснодаре» или «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни может продолжить карьеру в «Динамо» или «Краснодаре». По информации источника, оба клуба предметно заинтересованы в услугах 33-летнего португальца.

Напомним, ранее футболист покинул петербургский клуб по окончании срока контракта. За сине-бело-голубых Данни выступал с 2008 года и стал трехкратным чемпионом России.