Источник: «Спартак» предложит Тигиеву контракт на четыре года

Хороший, очень перспективный парнишка. Если молодежь будет слушаться дядюшку Массимо, а она будет его слушаться, то в перспективе от сочетания Джикия-Кутепов-Тигиев и схемы 3-4-3 дух захватывает
Защитник «Анжи» Георгий Тигиев, проведший прошедший сезон на правах аренды в «Спартаке», продолжит карьеру в московском клубе. По информации источника, руководство красно-белых предложит 21-летнему россиянину контракт, рассчитанный на четыре года.
Сообщается, что сумма отступных составляет 1 миллион евро.
В прошедшем сезоне Тигиев провел за «Спартак» в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.