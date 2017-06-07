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    Источник: «Спартак» предложит Тигиеву контракт на четыре года

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев, проведший прошедший сезон на правах аренды в «Спартаке», продолжит карьеру в московском клубе. По информации источника, руководство красно-белых предложит 21-летнему россиянину контракт, рассчитанный на четыре года.

    Сообщается, что сумма отступных составляет 1 миллион евро.

    В прошедшем сезоне Тигиев провел за «Спартак» в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2017 21:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +563

      tank219 8 июня 2017, 07:27

      Хороший, очень перспективный парнишка. Если молодежь будет слушаться дядюшку Массимо, а она будет его слушаться, то в перспективе от сочетания Джикия-Кутепов-Тигиев и схемы 3-4-3 дух захватывает

      1
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > tank219 8 июня 2017, 07:50

      Кутепов лавку полирует

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 8 июня 2017, 00:03

      удачи и фарта)

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 июня 2017, 22:08

      Нормально, брать можно. Косяки были местами, но никто не безгрешен. Перспектива у парня есть.

      2
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 7 июня 2017, 21:32

      Парень толковый! Главное старание большое! Надеюсь на прогресс!

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 июня 2017, 21:26

      Парень перспективный и правильный. Если будет четко выполнять все наставления команды тренеров Спартака, вырастет в отличного защитника нашей сборной. Рад что Георгий с нами!

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