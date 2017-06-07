Источник: «Спартак» предложит Тигиеву контракт на четыре года

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев, проведший прошедший сезон на правах аренды в «Спартаке», продолжит карьеру в московском клубе. По информации источника, руководство красно-белых предложит 21-летнему россиянину контракт, рассчитанный на четыре года.

Сообщается, что сумма отступных составляет 1 миллион евро.

В прошедшем сезоне Тигиев провел за «Спартак» в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.