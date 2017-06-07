Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду: «Уйду ли я из «Реала» за 180 миллионов? Нет ничего невозможного»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своем возможном уходе из мадридского клуба.

    Ранее сообщалось, что четыре команды готовы приобрести 32-летнего португальца за 180 миллионов евро.

    «Нет ничего невозможного», – сказал Роналду.

    Напомним, Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В прошедшем сезона нападающий провел за сливочных в Примере 29 матчей, в которых забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2017 20:47
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 7 июня 2017, 23:17

      Красава ,всегда этим и нравился ,он реально фанат футбола и не горит клубным пристрастием

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 июня 2017, 22:27

      Манчестер Сити, ПСЖ - и кто же ещё двое ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 21:50

      Давайте с Месси в Арарат(Москва), Слабо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 21:48

      А Криштиану прав . Нет в в нашем мире ничего не возможного !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 июня 2017, 21:34

      если предложат уйдет.. в силу своего характера он не вытерпит если ктото будет дороже него.. уйдет и неважно кто предложит. предложит барса 3000 млн и туда уйдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 7 июня 2017, 21:24

      Это нереально! Единственный более менее реальный вариант сейчас это МЮ, и то с оговоркой на их якобы намерения и отказ Гризмана!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 7 июня 2017, 20:56

      Зря ещё не Лео в Астану ЦФом за 450 млн у.е.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 7 июня 2017, 20:55

      Это так же вероятно как трансфер чмесси в спартак!!!! этот игрок легенда!!!! и если уж он уйдёт то по королевски... и без всяких слов...!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar > Ajax_Amsterdam 7 июня 2017, 22:47

      В точку!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11