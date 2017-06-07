Роналду: «Уйду ли я из «Реала» за 180 миллионов? Нет ничего невозможного»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своем возможном уходе из мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что четыре команды готовы приобрести 32-летнего португальца за 180 миллионов евро.

«Нет ничего невозможного», – сказал Роналду.

Напомним, Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В прошедшем сезона нападающий провел за сливочных в Примере 29 матчей, в которых забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи.