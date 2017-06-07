Агент: «Может ли Халк вернуться в «Зенит»? Без шансов!»

Фурсенко привезет! Не со второго, так с третьего раза... К нему обратитесь, если нужно бабла побольше загнать, он все порешает. И в наваре, конечно, останется, без этого как? Даром, как известно, только птички поют...
Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы нападающего «Шанхай СИПГ» Халка, поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».
Напомним, 30-летний бразилец уже выступал за петербургский клуб в период с 2012 по 2016 год, откуда переехал в Китай за 55,8 миллиона евро.
«Слышал ли я о том, что Халк рассматривает вариант с возвращением в «Зенит»? Нет, не думаю, что это так. Может ли Халк вернуться в «Зенит»? Без шансов!» – сказал агент.