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    Агент: «Может ли Халк вернуться в «Зенит»? Без шансов!»

    Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы нападающего «Шанхай СИПГ» Халка, поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

    Напомним, 30-летний бразилец уже выступал за петербургский клуб в период с 2012 по 2016 год, откуда переехал в Китай за 55,8 миллиона евро.

    «Слышал ли я о том, что Халк рассматривает вариант с возвращением в «Зенит»? Нет, не думаю, что это так. Может ли Халк вернуться в «Зенит»? Без шансов!» – сказал агент.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.06.2017 19:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 июня 2017, 09:30

      Фурсенко привезет! Не со второго, так с третьего раза... К нему обратитесь, если нужно бабла побольше загнать, он все порешает. И в наваре, конечно, останется, без этого как? Даром, как известно, только птички поют...

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 7 июня 2017, 22:10

      я не думаю, что это нужно Зениту. Он делает игру не сбалансированной. Слишком тянет на себя. И все остальные ждут от него чудес, меньше надеясь на свои силы.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 7 июня 2017, 21:15

      люди посмотрите игры китайского чемпионата,Халк ходит пешком

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 20:46

      все бывает

      0
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      Рейтинг: +179

      krokodail 7 июня 2017, 19:55

      Есть старая Русская пословица-:"Дра раза в одно говно наступить невозможно"!

      7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 19:54

      Без вариантов !

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 июня 2017, 19:53

      Да это толстый тостопуз с похмелья сболтнул, а все поверили.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июня 2017, 19:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да это выдумки Костаса ЗаСрания...
      не обращайте внимания.
      Костик почувствовал запах газа...

      -5
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      Рейтинг: +6309

      порт > shinnik 7 июня 2017, 19:33

      Научись правильно писать недоумок.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > порт 7 июня 2017, 20:09

      Запятую поставь ,где нужно..
      Умник..
      заодно пречитай свои литературные экзерсисы..
      Сам уссышься,поверь взрослому..

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