Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Грасия прилетел в Казань, чтобы решить вопросы о разрыве контракта с «Рубином»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в ближайшее время может покинуть свой пост. Сообщается, что специалист прервал свой отпуск и прилетел в Казань, чтобы решить вопрос о разрыве контракта. Основным вопросом в этом моменте является неустойка, которую казанский клуб должен выплатить испанцу.

    По некоторым данным она может составить порядка 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев возглавит «Рубин».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2017 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 июня 2017, 22:23

      У меня бы было просто отличное настроение, если бы такая поездка предстояла. Приехал, бабосы загрузил ни за хрен собачий, а потом на Пиринейский полуостров отдыхать. Есть же всё-таки на свете хорошие рабочие места. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 7 июня 2017, 16:30

      Сорвал джек-пот на наших идиотах. Их или жизнь ничему не учит или откаты с каждого контракта

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 7 июня 2017, 15:40

      Ни одну из поставленных задач не выполнил, какая неустойка? Гнать ссаными тряпками таких спецов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 15:25

      Да компенсация!!!!!!!!!!!!! Вот так приходят посредственные тренера и грабят нас,своим платить слабо? В деревнях последний хлеб дожовывают,асфальта нет,беднеют дальше,а мы миллионами бросаемся-глупости

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 7 июня 2017, 15:16

      Зря он губу раскатал на большую компенсацию.
      "Когда татарин родился , еврей застрелился".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 7 июня 2017, 13:38

      С мешком наверно приехал...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > Чеба 7 июня 2017, 15:14

      Думаю даже не с одним . И на частном самолете с охраной .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > dok66 7 июня 2017, 15:16

      Думаю, что отмывание денег в данном случае присутствует......

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11