Грасия прилетел в Казань, чтобы решить вопросы о разрыве контракта с «Рубином»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в ближайшее время может покинуть свой пост. Сообщается, что специалист прервал свой отпуск и прилетел в Казань, чтобы решить вопрос о разрыве контракта. Основным вопросом в этом моменте является неустойка, которую казанский клуб должен выплатить испанцу.

По некоторым данным она может составить порядка 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев возглавит «Рубин».