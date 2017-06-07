Грасия прилетел в Казань, чтобы решить вопросы о разрыве контракта с «Рубином»

У меня бы было просто отличное настроение, если бы такая поездка предстояла. Приехал, бабосы загрузил ни за хрен собачий, а потом на Пиринейский полуостров отдыхать. Есть же всё-таки на свете хорошие рабочие места. )
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в ближайшее время может покинуть свой пост. Сообщается, что специалист прервал свой отпуск и прилетел в Казань, чтобы решить вопрос о разрыве контракта. Основным вопросом в этом моменте является неустойка, которую казанский клуб должен выплатить испанцу.
По некоторым данным она может составить порядка 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев возглавит «Рубин».