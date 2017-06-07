«Реал» намерен купить Де Хеа до конца этой недели

«Реал» не оставляет попыток приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Сообщается, что мадридский клуб намерен договориться с манкунианцами о трансфере вратаря до конца этой недели, чтобы не повторить историю 2015 года, когда переход испанца сорвался из-за сломавшегося факса.

Сумма сделки оценивается в 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Де Хеа провел 35 матчей, в которых пропустил 27 голов.