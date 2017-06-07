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    «Реал» намерен купить Де Хеа до конца этой недели

    «Реал» не оставляет попыток приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

    Сообщается, что мадридский клуб намерен договориться с манкунианцами о трансфере вратаря до конца этой недели, чтобы не повторить историю 2015 года, когда переход испанца сорвался из-за сломавшегося факса.

    Сумма сделки оценивается в 75 миллионов евро.

    В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Де Хеа провел 35 матчей, в которых пропустил 27 голов.

    Источник: Marca

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    07.06.2017 01:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 июня 2017, 13:27

      Перес опять хрень мутит, Навас хороший вратарь, придёт Де Хеа, Навас сидеть на банке не будет точно свалит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 июня 2017, 12:04

      Отпускать Де Хеа можно только в том случае, если подпишем Доннарумму... В любом другом, можно смело Реал посылать куда подальше...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +352

      mauxa 7 июня 2017, 11:55

      Не нужен он. есть Кейлор.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июня 2017, 08:55

      не понимаю зачем это и ему и Реалу хотя жираф большой им видней

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 7 июня 2017, 08:50

      зашквар

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 июня 2017, 08:35

      А как же навас???

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 7 июня 2017, 05:18

      надо было до 100 поднять.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 7 июня 2017, 05:14

      Нереально высокая сумма для вратаря! Навас практически ни чем не уступает.

      -2
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      Рейтинг: +19

      GROM_969 7 июня 2017, 01:58

      это хорошо

      1
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