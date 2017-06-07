«Реал» намерен купить Де Хеа до конца этой недели

Перес опять хрень мутит, Навас хороший вратарь, придёт Де Хеа, Навас сидеть на банке не будет точно свалит.
«Реал» не оставляет попыток приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.
Сообщается, что мадридский клуб намерен договориться с манкунианцами о трансфере вратаря до конца этой недели, чтобы не повторить историю 2015 года, когда переход испанца сорвался из-за сломавшегося факса.
Сумма сделки оценивается в 75 миллионов евро.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Де Хеа провел 35 матчей, в которых пропустил 27 голов.