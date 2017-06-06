Умтити рассказал об интересе «Барселоны» к Усмане Дембеле

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити заявил, что сине-гранитовые действительно заинтересованы в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле.

В марте сообщалось, что каталонцы уже провели переговоры с 20-летним игроком.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 49-ти матчах, записав в свой актив 10 мячей и 21 голевую передачу. Его действующее соглашение со «шмелями» рассчитано до июня 2021 года. Стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.