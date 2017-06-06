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    Умтити рассказал об интересе «Барселоны» к Усмане Дембеле

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити заявил, что сине-гранитовые действительно заинтересованы в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле.

    В марте сообщалось, что каталонцы уже провели переговоры с 20-летним игроком.

    В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 49-ти матчах, записав в свой актив 10 мячей и 21 голевую передачу. Его действующее соглашение со «шмелями» рассчитано до июня 2021 года. Стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.

    Источник: Football Espana

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    06.06.2017 18:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 6 июня 2017, 18:34

      Не кислая статистика для 20-летнего парня...

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