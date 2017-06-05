Контракт Терентьева с «Зенитом» рассчитан на три года

Пресс-служба «Зенита» подтвердила переход в петербургский клуб экс-защитника «Ростова» Дениса Терентьева. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, контракт с 24-летним россиянином рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.

Напомним, что Терентьев является выпускником академии «Зенита». Футболист принадлежал петербургскому клубу с 2012 по 2015 год.