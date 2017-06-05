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    Контракт Терентьева с «Зенитом» рассчитан на три года

    Пресс-служба «Зенита» подтвердила переход в петербургский клуб экс-защитника «Ростова» Дениса Терентьева. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, контракт с 24-летним россиянином рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.

    Напомним, что Терентьев является выпускником академии «Зенита». Футболист принадлежал петербургскому клубу с 2012 по 2015 год.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.06.2017 19:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2017, 10:24

      Он у Бердыева и то редко в старте выходил, а здесь сразу на лавку прочно сядет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 6 июня 2017, 05:48

      С возвращением!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 июня 2017, 22:39

      Бердыев заочно подготовил Зениту неплохих игроков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июня 2017, 21:12

      Да уж...и слов нет...Манчини который привык работать со звёздами получит целую скамейку запасных

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > алекс88 6 июня 2017, 14:43

      ...что же вы , все такие желчные!?, такое ощущение, что вы президенты Зенита, а Сарсания с Фурсенко ходят к вам на поклон!...ребята, опуститесь на землю!!!, детский сад(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 июня 2017, 21:04

      - а что, может он уже "соответствует"уровню Зенита, тем более универсал!...так Сарсания сказал!...пригодится!

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 5 июня 2017, 20:57

      Второй пошёл!

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июня 2017, 20:51

      Поедет в аренду,если не хочет сидеть на лаве

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +471

      ks75 5 июня 2017, 20:48

      Агрессивная трансферная компания Зенита, это акт агрессии по самобытным командам России,максимальное их ослабление, путем скупки лидеров в свой дубль и на свою скамейку запасных. Второй пункт агрессии заключается в уравнивании общего класса игроков команды Зенит, для чего продаются те,кто до этого тянул на себе всю команду (Халк, Витсель,Гарай, Кришито, Дани), это уже акт агрессии по поклонникам команды, зрителям, всего уровня нашего чемпионата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 5 июня 2017, 20:32

      игрок на скамейку... второй Цалагов

      -2
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      Рейтинг: +28

      AlSl11 5 июня 2017, 20:24

      Зенит подписывает фк Ростов!

      5
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