Аленичев – новый главный тренер «Енисея»

«Енисей» объявил о подписании контракта с экс-главным тренером «Спартака» Дмитрием Аленичевым. Срок соглашения составляет два года.

Напомним, недавно красноярцев покинул Андрей Тихонов, перебравшийся в «Крылья Советов».

По итогам прошедшего сезона «Енисей» занял третью строчку в турнирной таблице ФНЛ, но проиграл в стыковых матчах еще бывшей команде Аленичева – тульскому «Арсеналу» (2:1; 0:1).