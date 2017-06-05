Аленичев – новый главный тренер «Енисея»

- всем привет!, думаю, что с Аленичевым у "Енисея" получится!...искренне желаю "Енисею" под руководством Димы пробиться в РФПЛ, и заявить о себе, заявить громко!!!...тем интереснее будет следующий чемпионат с участием "Енисея"...представьте...- Каррера, Гончаренко, Манчини, Шалимов, Сёмин, Кононов, Бердыев...и все остальные претенденты...Аленичев, Кучук.............Фамилии ставьте свои, как хотите!, ваше право!, но всё же - интересно!?...кто же будет чемпионом РФПЛ 17/18 ???...никто не знает...шансы есть у всех)
«Енисей» объявил о подписании контракта с экс-главным тренером «Спартака» Дмитрием Аленичевым. Срок соглашения составляет два года.
Напомним, недавно красноярцев покинул Андрей Тихонов, перебравшийся в «Крылья Советов».
По итогам прошедшего сезона «Енисей» занял третью строчку в турнирной таблице ФНЛ, но проиграл в стыковых матчах еще бывшей команде Аленичева – тульскому «Арсеналу» (2:1; 0:1).
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— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 июня 2017 г.