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    Аленичев – новый главный тренер «Енисея»

    «Енисей» объявил о подписании контракта с экс-главным тренером «Спартака» Дмитрием Аленичевым. Срок соглашения составляет два года.

    Напомним, недавно красноярцев покинул Андрей Тихонов, перебравшийся в «Крылья Советов».

    По итогам прошедшего сезона «Енисей» занял третью строчку в турнирной таблице ФНЛ, но проиграл в стыковых матчах еще бывшей команде Аленичева – тульскому «Арсеналу» (2:1; 0:1).

    Источник: ФК «Енисей»

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    05.06.2017 13:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 7 июня 2017, 17:00

      - всем привет!, думаю, что с Аленичевым у "Енисея" получится!...искренне желаю "Енисею" под руководством Димы пробиться в РФПЛ, и заявить о себе, заявить громко!!!...тем интереснее будет следующий чемпионат с участием "Енисея"...представьте...- Каррера, Гончаренко, Манчини, Шалимов, Сёмин, Кононов, Бердыев...и все остальные претенденты...Аленичев, Кучук.............Фамилии ставьте свои, как хотите!, ваше право!, но всё же - интересно!?...кто же будет чемпионом РФПЛ 17/18 ???...никто не знает...шансы есть у всех)

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > кеша_КБ 7 июня 2017, 18:14

      Дружище,рад бы что бы было так,только наш Енисей пока еще в ФНЛ будет в сезоне 1718.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 16:08

      Удачи тебе,верю в тебя,вель ты самый титулованный игрок в России!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 11:06

      Выведи, выведи в вышку, мне тут недалеко, 750 км, как нибудь на выходной съезжу.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2017, 18:00

      Успехов Дмитрию. Может хоть здесь дадут поработать без особого давления.

      2
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 5 июня 2017, 16:38

      Удачи Аленичеву!!!

      3
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      Рейтинг: +673

      life85 5 июня 2017, 15:46

      Странно что не в Арсенал пошёл ! ! !

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2017, 15:46

      Удачи Д.Аленичеву с ФК Енисей.

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июня 2017, 15:40

      Хватит уже отдыхать ! Пора за дело взяться !

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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 5 июня 2017, 15:07

      удачи!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 5 июня 2017, 14:48

      Прощайтесь с футболом, здоровайтесь с подковерными играми и скандалами.

      -2
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